Сирський про результати ударів України по рф: "Витрати артилерійських боєприпасів зменшились фактично вдвічі"
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ повідомив про зменшення витрат артилерійських боєприпасів російською армією вдвічі. Раніше росіяни витрачали до 40 тисяч боєприпасів на добу, зараз - значно менше.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про суттєве скорочення витрат артилерійських боєприпасів російською армією внаслідок успішних ударів по воєнних об’єктах на території рф. Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, передає УНН.
Ми реалізували все, що задумали…Якщо правило, ми уражаємо воєнні обʼєкти, як впливають на дії військ: заводи, фабрики які виробляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення
Він додав, що також під ураження підпадають обʼєкти НПЗ.
"Вже декілька місяців норми витрати артилерійських боєприпасів в російській армії зменшились фактично вдвічі. Яскравий приклад. Якщо раніше ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, то зараз - значно менше", - розповів він.
Нагадаємо
Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по обʼєкту військово-промислового комплексу у місті камʼянськ-шахтинський ростовської області рф, яке виготовляло ракетне паливо для балістичних ракет.