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Сирський про результати ударів України по рф: "Витрати артилерійських боєприпасів зменшились фактично вдвічі"

Київ • УНН

 • 40831 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ повідомив про зменшення витрат артилерійських боєприпасів російською армією вдвічі. Раніше росіяни витрачали до 40 тисяч боєприпасів на добу, зараз - значно менше.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про суттєве скорочення витрат артилерійських боєприпасів російською армією внаслідок успішних ударів по воєнних об’єктах на території рф. Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, передає УНН.

Ми реалізували все, що задумали…Якщо правило, ми уражаємо воєнні обʼєкти, як впливають на дії військ: заводи, фабрики які виробляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення

- сказав Сирський.

Він додав, що також під ураження підпадають обʼєкти НПЗ.

"Вже декілька місяців норми витрати артилерійських боєприпасів в російській армії зменшились фактично вдвічі. Яскравий приклад. Якщо раніше ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, то зараз - значно менше", - розповів він.

Нагадаємо 

Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по обʼєкту військово-промислового комплексу у місті камʼянськ-шахтинський ростовської області рф, яке виготовляло ракетне паливо для балістичних ракет.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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