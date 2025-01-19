Сырский о результатах ударов Украины по рф: "Расходы артиллерийских боеприпасов уменьшились фактически вдвое"
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ сообщил об уменьшении расхода артиллерийских боеприпасов российской армией вдвое. Ранее россияне тратили до 40 тысяч боеприпасов в сутки, сейчас - значительно меньше.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о существенном сокращении расхода артиллерийских боеприпасов российской армией в результате успешных ударов по военным объектам на территории рф. Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает УНН.
Мы реализовали все, что задумали...Если правило, мы поражаем военные объекты, которые влияют на действия войск: заводы, фабрики, которые производят боеприпасы, части к ракетам или продукцию двойного назначения
Он добавил, что также под поражение подпадают объекты НПЗ.
"Уже несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в российской армии уменьшились фактически вдвое. Яркий пример. Если раньше эта цифра достигала до 40 тысяч в сутки, то сейчас - значительно меньше", - рассказал он.
Напомним
Воздушные Силы ВСУ нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса в городе Каменск-Шахтинский ростовской области рф, который производил ракетное топливо для баллистических ракет.