Україна невдовзі зможе отримати систему ППО, яка перехоплюватиме "Орєшнік" — Головнокомандувач

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над отриманням сучасної системи ППО, здатної перехоплювати російські ракети "Орєшнік". Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, передає УНН.

"Орєшнік" — це загроза. На даний момент лише кілька систем ППО можуть його перехопити. В нас таких систем немає, але ми повинні зробити все, щоб вони зʼявились