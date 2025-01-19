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Україна невдовзі зможе отримати систему ППО, яка перехоплюватиме "Орєшнік" — Головнокомандувач

Київ • УНН

 • 62448 перегляди

Сирський повідомив про роботу над отриманням сучасної системи ППО для перехоплення російських ракет "Орєшнік". Ведуться переговори з союзниками та розробляється власне ППО.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над отриманням сучасної системи ППО, здатної перехоплювати російські ракети "Орєшнік". Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, передає УНН.

"Орєшнік" — це загроза. На даний момент лише кілька систем ППО можуть його перехопити. В нас таких систем немає, але ми повинні зробити все, щоб вони зʼявились

- сказав Сирський.

За його словами, саме це спонукає українське ОПК створювати власне ППО.

Це має бути не просто проти повітряною системою, а проти ракетною. Це спонукає нас вести переговори з союзниками, аби отримати таку систему…Роботи ведуться, я сподіваюсь, що найближчим часом ми отримаємо бажаний результат

- розповів Головнокомандувач. 

Україна нарощує безпілотну складову: Сирський розповів над чим працюють зараз 19.01.25, 21:30 • 53358 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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