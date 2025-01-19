Україна невдовзі зможе отримати систему ППО, яка перехоплюватиме "Орєшнік" — Головнокомандувач
Київ • УНН
Сирський повідомив про роботу над отриманням сучасної системи ППО для перехоплення російських ракет "Орєшнік". Ведуться переговори з союзниками та розробляється власне ППО.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над отриманням сучасної системи ППО, здатної перехоплювати російські ракети "Орєшнік". Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, передає УНН.
"Орєшнік" — це загроза. На даний момент лише кілька систем ППО можуть його перехопити. В нас таких систем немає, але ми повинні зробити все, щоб вони зʼявились
За його словами, саме це спонукає українське ОПК створювати власне ППО.
Це має бути не просто проти повітряною системою, а проти ракетною. Це спонукає нас вести переговори з союзниками, аби отримати таку систему…Роботи ведуться, я сподіваюсь, що найближчим часом ми отримаємо бажаний результат
Україна нарощує безпілотну складову: Сирський розповів над чим працюють зараз 19.01.25, 21:30 • 53358 переглядiв