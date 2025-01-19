Сирський: Україна розробляє власну систему ППО не гіршу за Patriot
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про розробку української системи протиповітряної оборони. За його словами, нова система матиме характеристики на рівні Patriot.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна розробляє власну систему ППО. Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, передає УНН.
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Ми ще в радянські часи фактично виробляли всі системи управління для зенітних комплексів. У нас є потужності та можливості створити та ведуться роботи зі створення власного комплексу ППО
За його словами, за своїми характеристиками українське ППО не буде гіршим за Patriot
Україна невдовзі зможе отримати систему ППО, яка перехоплюватиме "Орєшнік" — Головнокомандувач 19.01.25, 21:44 • 62448 переглядiв