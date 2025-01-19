Сирський: Україна розробляє власну систему ППО не гіршу за Patriot

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна розробляє власну систему ППО. Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, передає УНН.

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Ми ще в радянські часи фактично виробляли всі системи управління для зенітних комплексів. У нас є потужності та можливості створити та ведуться роботи зі створення власного комплексу ППО - заявив Сирський.

За його словами, за своїми характеристиками українське ППО не буде гіршим за Patriot

Україна невдовзі зможе отримати систему ППО, яка перехоплюватиме "Орєшнік" — Головнокомандувач