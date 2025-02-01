ВСУ меняет программу подготовки военных: что ждет новичков и инструкторов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о внедрении новой программы подготовки инструкторов - с увеличением срока их подготовки с 1 до 2 месяцев, усилением содержания этой программы и методики обучения инструкторов. Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки в Вооруженных Силах Украины. Проведен анализ уровня подготовки выпускников учебных центров, которые прошли более длинный курс базовой общей военной подготовки - продолжительностью 1,5 месяца (вместо 30 дней, как было раньше). На этом этапе имеем отзывы из бригад об улучшении готовности новичков. Будем и в дальнейшем воплощать эту положительную практику и усиливать ее дальнейшим адаптивным курсом в воинских частях

Однако, по его словам, оставляет желать лучшего уровень психологической подготовки, поэтому он отметил необходимость усиливать это направление работы.

Кроме того, внедряем новую программу подготовки инструкторов - с увеличением срока их подготовки с 1 до 2 месяцев, усилением содержания этой программы и методики обучения инструкторов. Имеем хороший фидбек о ходе и результатах еще одного эксперимента - прохождения базовой общевойсковой подготовки (в дальнейшем БОВП) на базе боевых подразделений. Заслушал доклад командира одной из механизированных бригад о прохождении новичками БОВП на ее тыловых полигонах

Главком отметил, что проведение курса БЗВП на фондах бригады позволяет достичь высокого уровня подготовки личного состава, что позволяет провести на месте контроль качества; обеспечить усиление навыков работы с вооружением и военной техникой; улучшить слаженность коллектива и перенимание военных традиций воинской части; существенно уменьшить случаи СЗЧ во время подготовки.

В то же время, выслушал предложения и проблемные вопросы, которые возникают в процессе подготовки. В частности это касается укомплектованности групп инструкторов в бригадах и усиления их работы, привлечения их в учебные центры