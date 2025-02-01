ЗСУ змінює програму підготовки військових: що чекає на новачків та інструкторів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про впровадження нової програми підготовки інструкторів - зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів. Про це Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

​​Провів традиційну щомісячну нараду з питань підвищення якості підготовки у Збройних Силах України. Проведено аналіз рівня підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли довший курс базової загальної військової підготовки - тривалістю 1,5 місяці (замість 30 днів, як було раніше). На цьому етапі маємо відгуки з бригад про поліпшення готовності новачків. Будемо і надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах - повідомив Сирський.

Проте, за його словами, залишає бажати кращого рівень психологічної підготовки, тому він наголосив на потребі посилювати цей напрямок роботи.

Крім того, впроваджуємо нову програму підготовки інструкторів - зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів. Маємо хороший фідбек про хід і результати ще одного експерименту - проходження базової загальновійськової підготовки (надалі БЗВП) на базі бойових підрозділів. Заслухав доповідь командира однієї з механізованих бригад про проходження новачками БЗВП на її тилових полігонах - додав Сирський.

Головком наголосив, що проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу, що дає змогу провести на місці контроль якості; забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою; покращити злагодження колективу та переймання військових традицій військової частини; суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки.

Водночас, вислухав пропозиції та проблемні питання, які постають у процесі підготовки. Зокрема це стосується укомплектованості груп інструкторів у бригадах та посилення їхньої роботи, залучення їх до навчальних центрів - наголосив Сирський.

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