ЗСУ змінює програму підготовки військових: що чекає на новачків та інструкторів
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський анонсував збільшення терміну підготовки інструкторів з 1 до 2 місяців. Також подовжено базову підготовку новобранців до 1,5 місяців та впроваджено нові методики навчання.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про впровадження нової програми підготовки інструкторів - зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів. Про це Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Провів традиційну щомісячну нараду з питань підвищення якості підготовки у Збройних Силах України. Проведено аналіз рівня підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли довший курс базової загальної військової підготовки - тривалістю 1,5 місяці (замість 30 днів, як було раніше). На цьому етапі маємо відгуки з бригад про поліпшення готовності новачків. Будемо і надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах
Проте, за його словами, залишає бажати кращого рівень психологічної підготовки, тому він наголосив на потребі посилювати цей напрямок роботи.
Крім того, впроваджуємо нову програму підготовки інструкторів - зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів. Маємо хороший фідбек про хід і результати ще одного експерименту - проходження базової загальновійськової підготовки (надалі БЗВП) на базі бойових підрозділів. Заслухав доповідь командира однієї з механізованих бригад про проходження новачками БЗВП на її тилових полігонах
Головком наголосив, що проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу, що дає змогу провести на місці контроль якості; забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою; покращити злагодження колективу та переймання військових традицій військової частини; суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки.
Водночас, вислухав пропозиції та проблемні питання, які постають у процесі підготовки. Зокрема це стосується укомплектованості груп інструкторів у бригадах та посилення їхньої роботи, залучення їх до навчальних центрів
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