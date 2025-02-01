ЗСУ змінює програму підготовки військових: що чекає на новачків та інструкторів

ukenru
09:48 • 57123 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 112209 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 111290 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 131081 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 162415 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214349 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172877 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151113 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125012 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109803 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 132863 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130416 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 132221 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 126444 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 109221 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 181962 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 180483 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 312462 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 339943 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 274598 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 34303 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 67013 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 67669 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130438 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101785 перегляди
Актуальне
ЗСУ змінює програму підготовки військових: що чекає на новачків та інструкторів

ЗСУ змінює програму підготовки військових: що чекає на новачків та інструкторів

Київ • УНН

 • 30612 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Сирський анонсував збільшення терміну підготовки інструкторів з 1 до 2 місяців. Також подовжено базову підготовку новобранців до 1,5 місяців та впроваджено нові методики навчання.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про впровадження нової програми підготовки інструкторів - зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів. Про це Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

​​Провів традиційну щомісячну нараду з питань підвищення якості підготовки у Збройних Силах України. Проведено аналіз рівня підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли довший курс базової загальної військової підготовки - тривалістю 1,5 місяці (замість 30 днів, як було раніше). На цьому етапі маємо відгуки з бригад про поліпшення готовності новачків. Будемо і надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах 

- повідомив Сирський.

Проте, за його словами, залишає бажати кращого рівень психологічної підготовки, тому він наголосив на потребі посилювати цей напрямок роботи.

Крім того, впроваджуємо нову програму підготовки інструкторів - зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів. Маємо хороший фідбек про хід і результати ще одного експерименту - проходження базової загальновійськової підготовки (надалі БЗВП) на базі бойових підрозділів. Заслухав доповідь командира однієї з механізованих бригад про проходження новачками БЗВП на її тилових полігонах 

- додав Сирський.

Головком наголосив, що проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу, що дає змогу провести на місці контроль якості; забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою; покращити злагодження колективу та переймання військових традицій військової частини; суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки.

Водночас, вислухав пропозиції та проблемні питання, які постають у процесі підготовки. Зокрема це стосується укомплектованості груп інструкторів у бригадах та посилення їхньої роботи, залучення їх до навчальних центрів 

- наголосив Сирський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, присвячену питанням постачань у війська.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
oleksandr-syrskyiОлександр Сирський
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами