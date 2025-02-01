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Зеленський анонсував нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів

Зеленський анонсував нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів

Київ • УНН

 • 37223 перегляди

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача обговорили питання постачання зброї у війська. Президент доручив збільшити темпи постачання озброєння та інвестиції в розробку роботизованих систем.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, присвячену питанням постачань у війська. Про це інформує УНН з посиланням не вечірнє відеозвернення Глави української держави. 

Деталі

В п'ятницю, 31 січня в своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував впровадження нових форматів підтримки українських бригад та комплектування підрозділів.

Була сьогодні доповідь військових: фронт, ситуація з бригадами – комплектування. Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству

- зазначив Володимир Зеленський.

Також під час Ставки Президент України доручив збільшити темпи постачання зброї на фронт та інвестиції у розробку роботизованих систем.

Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей. Більше замовлень на дрони. Більше інвестицій у розробки роботизованих систем. І більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення є

- заявив Глава держави.

Потрібні рішення заради миру: Зеленський анонсував переговори з США та європейськими партнерами31.01.25, 21:30 • 41191 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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