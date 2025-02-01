Зеленський анонсував нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів
Київ • УНН
На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача обговорили питання постачання зброї у війська. Президент доручив збільшити темпи постачання озброєння та інвестиції в розробку роботизованих систем.
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, присвячену питанням постачань у війська. Про це інформує УНН з посиланням не вечірнє відеозвернення Глави української держави.
Деталі
В п'ятницю, 31 січня в своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував впровадження нових форматів підтримки українських бригад та комплектування підрозділів.
Була сьогодні доповідь військових: фронт, ситуація з бригадами – комплектування. Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству
Також під час Ставки Президент України доручив збільшити темпи постачання зброї на фронт та інвестиції у розробку роботизованих систем.
Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей. Більше замовлень на дрони. Більше інвестицій у розробки роботизованих систем. І більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення є
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