Зеленський анонсував нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, присвячену питанням постачань у війська. Про це інформує УНН з посиланням не вечірнє відеозвернення Глави української держави.

Деталі

В п'ятницю, 31 січня в своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував впровадження нових форматів підтримки українських бригад та комплектування підрозділів.

Була сьогодні доповідь військових: фронт, ситуація з бригадами – комплектування. Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству - зазначив Володимир Зеленський.

Також під час Ставки Президент України доручив збільшити темпи постачання зброї на фронт та інвестиції у розробку роботизованих систем.

Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей. Більше замовлень на дрони. Більше інвестицій у розробки роботизованих систем. І більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення є - заявив Глава держави.

Потрібні рішення заради миру: Зеленський анонсував переговори з США та європейськими партнерами