Потрібні рішення заради миру: Зеленський анонсував переговори з США та європейськими партнерами

Офіс Президента готується до перемовин з європейцями та США. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Сьогодні провів нараду з міжнародниками – з нашою командою уряду, Офісу. Ми готуємо важливі перемовини з європейцями і, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки. Нам усім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру. Дуже потрібні! - повідомив Зеленський.

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