Потрібні рішення заради миру: Зеленський анонсував переговори з США та європейськими партнерами
Київ • УНН
Офіс Президента готується до важливих переговорів з європейськими партнерами та США. На нараді з міжнародниками обговорили необхідність спільних рішень для надійного миру.
Офіс Президента готується до перемовин з європейцями та США. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Сьогодні провів нараду з міжнародниками – з нашою командою уряду, Офісу. Ми готуємо важливі перемовини з європейцями і, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки. Нам усім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру. Дуже потрібні!
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