Нужны решения ради мира: Зеленский анонсировал переговоры с США и европейскими партнерами
Киев • УНН
Офис Президента готовится к важным переговорам с европейскими партнерами и США. На совещании с международниками обсудили необходимость совместных решений для надежного мира.
Офис Президента готовится к переговорам с европейцами и США. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.
Сегодня провел совещание с международниками - с нашей командой правительства, Офиса. Мы готовим важные переговоры с европейцами и, конечно, с командой Соединенных Штатов Америки. Нам всем нужны встречи, нам всем нужен общий взгляд, нам всем нужны сильные решения ради надежного мира. Очень нужны!
Напомним
Рафаэль Гросси посетит Киев 4 февраля для обсуждения ядерной безопасности во время войны. Эксперты МАГАТЭ продолжают фиксировать военную активность и беспилотники вблизи украинских АЭС.