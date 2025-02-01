Зеленский анонсировал новые форматы поддержки бригад и комплектования подразделений

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, посвященное вопросам поставок в войска. Об этом информирует УНН со ссылкой не вечернее видеообращение Главы украинского государства.

Детали

В пятницу, 31 января в своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внедрение новых форматов поддержки украинских бригад и комплектования подразделений.

Был сегодня доклад военных: фронт, ситуация с бригадами - комплектование. Мы готовим новые форматы поддержки бригад и комплектования подразделений. Я поставил задачу уже на следующей неделе представить детали обществу

Также во время Ставки Президент Украины поручил увеличить темпы поставок оружия на фронт и инвестиции в разработку роботизированных систем.

Надо больше темпа в поставках и надо больше таких систем, такого оружия, которое позволит сохранять больше жизней наших воинов, наших людей. Больше заказов на дроны. Больше инвестиций в разработки роботизированных систем. И больше поставок базового оружия. Все необходимые поручения есть