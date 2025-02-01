Зеленский анонсировал новые форматы поддержки бригад и комплектования подразделений

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Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 105409 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 108554 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 109472 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 110877 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 110124 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 108470 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 121929 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

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В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133004 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

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Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 132154 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

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На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 133288 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал новые форматы поддержки бригад и комплектования подразделений

Зеленский анонсировал новые форматы поддержки бригад и комплектования подразделений

Киев  •  УНН

 • 1752 просмотра

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На заседании Ставки Верховного главнокомандующего обсудили вопросы поставок оружия в войска. Президент поручил увеличить темпы поставок вооружения и инвестиции в разработку роботизированных систем.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, посвященное вопросам поставок в войска. Об этом информирует УНН со ссылкой не вечернее видеообращение Главы украинского государства. 

Детали

В пятницу, 31 января в своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внедрение новых форматов поддержки украинских бригад и комплектования подразделений.

Был сегодня доклад военных: фронт, ситуация с бригадами - комплектование. Мы готовим новые форматы поддержки бригад и комплектования подразделений. Я поставил задачу уже на следующей неделе представить детали обществу

- отметил Владимир Зеленский.

Также во время Ставки Президент Украины поручил увеличить темпы поставок оружия на фронт и инвестиции в разработку роботизированных систем.

Надо больше темпа в поставках и надо больше таких систем, такого оружия, которое позволит сохранять больше жизней наших воинов, наших людей. Больше заказов на дроны. Больше инвестиций в разработки роботизированных систем. И больше поставок базового оружия. Все необходимые поручения есть

- заявил Глава государства.

Нужны решения ради мира: Зеленский анонсировал переговоры с США и европейскими партнерами31.01.25, 21:30 • 18312 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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