Кадрові ротації в ЗСУ: оприлюднено укази про звільнення Залужного та призначення Сирського
Київ • УНН
Президент Зеленський призначив генерала Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України, замінивши Валерія Залужного.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського. Іншим указом Сирського було звільнено з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ, передає УНН.
"Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України", - йдеться в указі №59/2024.
Указом №58/2024 Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України та указом №60/2024 призначив Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський призначив генерала Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України.
Зеленський заявив, що новий Головнокомандувач Олександр Сирський днями представить команду перезавантаження Збройних Сил України.
Також Зеленський наголошував, що після призначення нового Головнокомандувача заявив, що очікує низку змін у ЗСУ. Серед них - детальний план ЗСУ на 2024 рік, дієва система ротацій, підвищення якості навчання воїнів і не тільки.