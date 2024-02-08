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Кадровые ротации в ВСУ: обнародованы указы об увольнении Залужного и назначении Сырского

Кадровые ротации в ВСУ: обнародованы указы об увольнении Залужного и назначении Сырского

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 19:12  •  20432 просмотра

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Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, заменив Валерия Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении на эту должность Александра Сырского. Другим указом Сырский был уволен с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ, передает УНН.

"Уволить Залужного Валерия Федоровича с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №59/2024.

Указом №58/2024 Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и указом №60/2024 назначил Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Зеленский заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины.

Также Зеленский отмечал, что после назначения нового Главнокомандующего заявил, что ожидает ряд изменений в ВСУ. Среди них - детальный план ВСУ на 2024 год, действенная система ротаций, повышение качества обучения воинов и не только.

Павел Башинский

Павел Башинский

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