Кадровые ротации в ВСУ: обнародованы указы об увольнении Залужного и назначении Сырского

На Харьковщине идентифицировали коллаборанта, который во время оккупации региона терроризировал жителей Балаклеи

34-летний безработный мужчина из Балаклеи, который терроризировал жителей и собирал деньги с торговцев на рынке во время российской оккупации, предстанет перед судом за сотрудничество с врагом.