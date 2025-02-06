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Украина получила первые истребители Mirage 2000 и F-16 - Минобороны

Украина получила первые истребители Mirage 2000 и F-16 - Минобороны

Киев  •  УНН

 • 919 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ получили первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов. Министр обороны Умеров сообщил, что самолеты уже в Украине и скоро приступят к боевым задачам.

Воздушные Силы ВСУ получили первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов, об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Украинское небо становится более защищенным! Воздушные Силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов. Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии

- написал Умеров в Facebook.

Умеров выразил благодарность Франции за этот стратегически важный вклад в безопасность - Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба.

Поддержка Нидерландов - это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан. Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше

- отметил Умеров.

Дополнение

Министр обороны Франции заявлял, что в Украину прибыли первые из обещанных французских Mirage 2000.

Справочно

Самолет спроектирован по схеме «утки» с низкорасположенным треугольным в плане крылом, имеющим угол стреловидности по передней кромке 58 градусов. Сверху и снизу на каждой консоли крыла расположены воздушные тормоза.

Конструктивными особенностями самолета являются мощная и развитая механизация крыла (автоматически управляемые предкрылки по всей передней кромке и двухсекционные элевоны по всему размаху), а также широкое применение композиционных материалов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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