Украина получила первые истребители Mirage 2000 и F-16 - Минобороны

Воздушные Силы ВСУ получили первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов, об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Украинское небо становится более защищенным! Воздушные Силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов. Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии - написал Умеров в Facebook.

Умеров выразил благодарность Франции за этот стратегически важный вклад в безопасность - Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба.

Поддержка Нидерландов - это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан. Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше - отметил Умеров.

Дополнение

Министр обороны Франции заявлял, что в Украину прибыли первые из обещанных французских Mirage 2000.

Справочно

Самолет спроектирован по схеме «утки» с низкорасположенным треугольным в плане крылом, имеющим угол стреловидности по передней кромке 58 градусов. Сверху и снизу на каждой консоли крыла расположены воздушные тормоза.

Конструктивными особенностями самолета являются мощная и развитая механизация крыла (автоматически управляемые предкрылки по всей передней кромке и двухсекционные элевоны по всему размаху), а также широкое применение композиционных материалов.