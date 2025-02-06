Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 та F-16 - Міноборони
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів. Міністр оборони Умєров повідомив, що літаки вже в Україні та скоро приступлять до бойових завдань.
Повітряні Сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів.Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.
Українське небо стає захищенішим! Повітряні Сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів. Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії
Умєров висловив вдячність Франції за цей стратегічно важливий внесок у безпеку – Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба.
Підтримка Нідерландів – це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян. Ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше
Доповнення
Міністр оборони Франції заявляв, що до України прибули перші з обіцяних французьких Mirage 2000.
Довідково
Літак спроектовано за схемою "качки" з низькорозташованим трикутним у плані крилом, що має кут стріловидності по передній кромці 58 градусів. Зверху і знизу на кожній консолі крила розташовані повітряні гальма.
Конструктивними особливостями літака є потужна і розвинена механізація крила (автоматично керовані передкрилки по всій передній кромці і двосекційні елевони по всьому розмаху), а також широке застосування композиційних матеріалів.