Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 та F-16 - Міноборони

Повітряні Сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів.Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

Українське небо стає захищенішим! Повітряні Сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів. Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії

Умєров висловив вдячність Франції за цей стратегічно важливий внесок у безпеку – Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба.

Підтримка Нідерландів – це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян. Ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше