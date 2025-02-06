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Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 та F-16 - Міноборони

Київ • УНН

 • 56820 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів. Міністр оборони Умєров повідомив, що літаки вже в Україні та скоро приступлять до бойових завдань.

Повітряні Сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів.Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

Українське небо стає захищенішим! Повітряні Сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів. Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії

- написав Умєров у Facebook.

Умєров висловив вдячність Франції за цей стратегічно важливий внесок у безпеку – Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба.

Підтримка Нідерландів – це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян. Ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше

- зазначив Умєров.

Доповнення

Міністр оборони Франції заявляв, що до України прибули перші з обіцяних французьких Mirage 2000.

Довідково

Літак спроектовано за схемою "качки" з низькорозташованим трикутним у плані крилом, що має кут стріловидності по передній кромці 58 градусів. Зверху і знизу на кожній консолі крила розташовані повітряні гальма.

Конструктивними особливостями літака є потужна і розвинена механізація крила (автоматично керовані передкрилки по всій передній кромці і двосекційні елевони по всьому розмаху), а також широке застосування композиційних матеріалів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
dasso-mirazh-2000Дассо Міраж 2000
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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