До України прибули перші французькі винищувачі

До України прибули перші з обіцяних французьких Mirage 2000. Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає УНН.

6 червня 2024 року Макрон анонсувала поставку в Україну французьких Mirage 2000. Перші з них сьогодні прибули в Україну. Тепер, маючи на борту українських пілотів, які протягом кількох місяців проходили підготовку у Франції, вони братимуть участь у захисті неба України - написав Лекорню.

Доповнення

В грудні 2024 року повідомлялося, що українські пілоти та механіки закінчили 6-місячний курс підготовки на винищувачах Mirage 2000-5F.

У січні міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро розповів, що країна планує невдовзі передати Україні винищувачі Mirage 2000.

Довідково



Літак спроектовано за схемою "качки" з низькорозташованим трикутним у плані крилом, що має кут стріловидності по передній кромці 58 градусів. Зверху і знизу на кожній консолі крила розташовані повітряні гальма.

Конструктивними особливостями літака є потужна і розвинена механізація крила (автоматично керовані передкрилки по всій передній кромці і двосекційні елевони по всьому розмаху), а також широке застосування композиційних матеріалів.