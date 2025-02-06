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В Украину прибыли первые французские истребители

В Украину прибыли первые французские истребители

Киев  •  УНН

 • 10040 просмотра

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Украина получила первую партию французских истребителей Mirage 2000. Это первые самолеты данного типа, поступившие в украинскую армию в рамках военной помощи от Франции.

В Украину прибыли первые из обещанных французских Mirage 2000. Об этом в социальной сети Х сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает УНН.

6 июня 2024 года Макрон объявил о поставке в Украину французских Mirage 2000. Первые из них сегодня прибыли в Украину. Теперь, имея на борту украинских пилотов, которые в течение нескольких месяцев проходили подготовку во Франции, они будут участвовать в защите неба Украины

- написал Лекорню.

Дополнение 

  В декабре 2024 года сообщалось, что украинские пилоты и механики завершили 6-месячный курс подготовки на истребителях Mirage 2000-5F.   

В январе министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро рассказал, что страна планирует в ближайшее время передать Украине истребители Mirage 2000.

Справочно

Самолет спроектирован по схеме "утка" с низкорасположенным треугольным в плане крылом, имеющим угол стреловидности по передней кромке 58 градусов. Сверху и снизу на каждой консоли крыла расположены воздушные тормоза.

Конструктивными особенностями самолета являются мощная и развитая механизация крыла (автоматически управляемые предкрылки по всей передней кромке и двухсекционные элероны по всему размаху), а также широкое применение композиционных материалов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
dasso-mirazh-2000Дассо Мираж 2000
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