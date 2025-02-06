В Украину прибыли первые французские истребители

В Украину прибыли первые из обещанных французских Mirage 2000. Об этом в социальной сети Х сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает УНН.

6 июня 2024 года Макрон объявил о поставке в Украину французских Mirage 2000. Первые из них сегодня прибыли в Украину. Теперь, имея на борту украинских пилотов, которые в течение нескольких месяцев проходили подготовку во Франции, они будут участвовать в защите неба Украины - написал Лекорню.

Дополнение

В декабре 2024 года сообщалось, что украинские пилоты и механики завершили 6-месячный курс подготовки на истребителях Mirage 2000-5F.

В январе министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро рассказал, что страна планирует в ближайшее время передать Украине истребители Mirage 2000.

Справочно



Самолет спроектирован по схеме "утка" с низкорасположенным треугольным в плане крылом, имеющим угол стреловидности по передней кромке 58 градусов. Сверху и снизу на каждой консоли крыла расположены воздушные тормоза.

Конструктивными особенностями самолета являются мощная и развитая механизация крыла (автоматически управляемые предкрылки по всей передней кромке и двухсекционные элероны по всему размаху), а также широкое применение композиционных материалов.