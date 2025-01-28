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Коли Mirage 2000 з'являться в небі над Україною - відповідь голови МЗС Франції

Київ • УНН

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Франція планує передати Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Франція планує невдовзі передати Україні винищувачі Mirage 2000. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю Sud Radio, пише УНН.

Деталі

"Французькі "Міражі" невдовзі літатимуть в українському небі. (...) Наприкінці кварталу", - сказав Барро.

Раніше

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив про плани постачання Україні винищувачів Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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dasso-mirazh-2000Дассо Міраж 2000
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