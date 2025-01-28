Когда Mirage 2000 появятся в небе над Украиной - ответ главы МИД Франции
Киев • УНН
Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.
Франция планирует в ближайшее время передать Украине истребители Mirage 2000. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Sud Radio, пишет УНН.
Детали
"Французские "Миражи" вскоре будут летать в украинском небе (...) В конце квартала", - сказал Барро.
Ранее
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах поставки Украине истребителей Mirage 2000 в первом квартале 2025 года.