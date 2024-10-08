Франція планує поставити Mirage 2000 Україні у першому кварталі 2025 року - Лекорню
Київ • УНН
Міністр ЗС Франції повідомив про плани постачання Україні винищувачів Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. Літаки будуть оснащені новою технікою для боротьби повітря-земля та захисту від радіоелектронної боротьби.
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив про плани постачання Україні винищувачів Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року, пише УНН.
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"Mirage 2000 для України: постачання поки що заплановано на перший квартал 2025 року. У Казо, у Жиронді, їх оснастять новою технікою: для боротьби повітря-земля та захисту від радіоелектронної боротьби. Триває підготовка українських пілотів та механіків", - написав міністр ЗС Франції у X.
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