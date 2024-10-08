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Франція планує поставити Mirage 2000 Україні у першому кварталі 2025 року - Лекорню

Франція планує поставити Mirage 2000 Україні у першому кварталі 2025 року - Лекорню

Київ • УНН

 • 27067 перегляди

Міністр ЗС Франції повідомив про плани постачання Україні винищувачів Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. Літаки будуть оснащені новою технікою для боротьби повітря-земля та захисту від радіоелектронної боротьби.

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив про плани постачання Україні винищувачів Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року, пише УНН.

Деталі

"Mirage 2000 для України: постачання поки що заплановано на перший квартал 2025 року. У Казо, у Жиронді, їх оснастять новою технікою: для боротьби повітря-земля та захисту від радіоелектронної боротьби. Триває підготовка українських пілотів та механіків", - написав міністр ЗС Франції у X.

Макрон не назвав кількість літаків Mirage 2000-5, які будуть передані Україні 07.06.24, 21:40 • 69887 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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