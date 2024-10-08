Франция планирует поставить Mirage 2000 Украине в первом квартале 2025 года - Лекорню
Киев • УНН
Министр ВС Франции сообщил о планах поставки Украине истребителей Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. Самолеты будут оснащены новой техникой для борьбы воздух-земля и защиты от радиоэлектронной борьбы.
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах поставки Украине истребителей Mirage 2000 в первом квартале 2025 года, пишет УНН.
Детали
"Mirage 2000 для Украины: поставки пока запланированы на первый квартал 2025 года. В Казо, в Жиронде, их оснастят новой техникой: для борьбы воздух-земля и защиты от радиоэлектронной борьбы. Продолжается подготовка украинских пилотов и механиков", - написал министр ВС Франции в X.
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