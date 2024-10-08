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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция планирует поставить Mirage 2000 Украине в первом квартале 2025 года - Лекорню

Франция планирует поставить Mirage 2000 Украине в первом квартале 2025 года - Лекорню

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 07:39  •  3736 просмотра

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Министр ВС Франции сообщил о планах поставки Украине истребителей Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. Самолеты будут оснащены новой техникой для борьбы воздух-земля и защиты от радиоэлектронной борьбы.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах поставки Украине истребителей Mirage 2000 в первом квартале 2025 года, пишет УНН.

Детали

"Mirage 2000 для Украины: поставки пока запланированы на первый квартал 2025 года. В Казо, в Жиронде, их оснастят новой техникой: для борьбы воздух-земля и защиты от радиоэлектронной борьбы. Продолжается подготовка украинских пилотов и механиков", - написал министр ВС Франции в X.

Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине7 июня 2024, 18:40 • 69585 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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