Франция планирует поставить Mirage 2000 Украине в первом квартале 2025 года - Лекорню

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах поставки Украине истребителей Mirage 2000 в первом квартале 2025 года, пишет УНН.

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"Mirage 2000 для Украины: поставки пока запланированы на первый квартал 2025 года. В Казо, в Жиронде, их оснастят новой техникой: для борьбы воздух-земля и защиты от радиоэлектронной борьбы. Продолжается подготовка украинских пилотов и механиков", - написал министр ВС Франции в X.

Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине