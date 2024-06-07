Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине

Президент Франции Эмануэль Макрон не назвал точное количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине, аргументируя это тем, чтобы этим не воспользовались враги. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Что касается Mirage 2000-5, я не дам вам ни количество, ни партнеров, ни окончательную цифру, чтобы быть эффективным. Мы договорились о потребностях. Теперь приоритет есть в том, чтобы начать формирование пилотов и механиков. Это то, что будет запущено буквально через несколько дней. Речь идет о техническом обучении", - сказал Макрон.

Также он отметил, что не будет называть количество самолетов, которые будут переданы Украине, "чтобы этим не воспользовались враги".

Напомним

Франция собирается поставлять в Украину самолеты Mirage 2000-5 и предложит обучить пилотов.