Франция поставит Украине самолеты Mirage 2000 - Макрон

Франция собирается поставлять в Украину самолеты Mirage 2000-5 и предложит обучить пилотов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

"Франция помогает украинцам противостоять, но мы не хотим эскалации. Если говорить очень конкретно, то завтра во время моей встречи с Зеленским мы собираемся начать новое сотрудничество, и мы предоставим Mirage 2000-5s и предложим обучить пилотов", – объявил Эммануэль Макрон, пока не уточняя количество.

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Напомним

Президент Франции Эмануэль Макрон стремится создать коалицию из европейских государств для командировки в Украину военных инструкторов.