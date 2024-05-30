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Макрон хоче створити коаліцію щодо відправки військових інструкторів в Україну - ЗМІ

Макрон хоче створити коаліцію щодо відправки військових інструкторів в Україну - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24065 перегляди

Очікується, що Франція очолить коаліцію країн охочих направити до України інструкторів, які навчатимуть майбутніх бійців Сил оборони.

Президент Франції Емануель Макрон прагне створити коаліцію з європейських держав для відрядження в Україну військових інструкторів. Про це з посиланням на власні джерела пише газета Le Monde, передає УНН.

Деталі 

Очікується, що Франція очолить коаліцію країн охочих направити до України інструкторів, які там готуватимуть бійців Сил оборони. Наразі коректного рішення у Парижі немає, але, як пише Le Monde, відправка французьких і європейських інструкторів в Україну може бути питанням тижнів, а то й днів. 

Зазначається, що Макрон хоче оголосити про своє рішення під час візиту президента України до Франції з урочистості  80-річчя висадки в Нормандії 6 та 7 червня.

Після чого французький президент може оголоси про плани щодо власної ініціативи. 

Доповнення 

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом. Втім у міністерстві оборони Франції не підтвердили інформацію про відправлення своїх військових інструкторів до України. 

Пізніше міністерство оборони України дало розʼяснення у телеграмі щодо прийому інструкторів з країн-партнерів. 

Франція може оголосити про відправлення військових інструкторів в Україну найближчим часом - Reuters 30.05.24, 14:08 • 24039 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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