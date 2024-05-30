Макрон хоче створити коаліцію щодо відправки військових інструкторів в Україну - ЗМІ
Київ • УНН
Очікується, що Франція очолить коаліцію країн охочих направити до України інструкторів, які навчатимуть майбутніх бійців Сил оборони.
Президент Франції Емануель Макрон прагне створити коаліцію з європейських держав для відрядження в Україну військових інструкторів. Про це з посиланням на власні джерела пише газета Le Monde, передає УНН.
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Очікується, що Франція очолить коаліцію країн охочих направити до України інструкторів, які там готуватимуть бійців Сил оборони. Наразі коректного рішення у Парижі немає, але, як пише Le Monde, відправка французьких і європейських інструкторів в Україну може бути питанням тижнів, а то й днів.
Зазначається, що Макрон хоче оголосити про своє рішення під час візиту президента України до Франції з урочистості 80-річчя висадки в Нормандії 6 та 7 червня.
Після чого французький президент може оголоси про плани щодо власної ініціативи.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом. Втім у міністерстві оборони Франції не підтвердили інформацію про відправлення своїх військових інструкторів до України.
Пізніше міністерство оборони України дало розʼяснення у телеграмі щодо прийому інструкторів з країн-партнерів.
Франція може оголосити про відправлення військових інструкторів в Україну найближчим часом - Reuters 30.05.24, 14:08 • 24039 переглядiв