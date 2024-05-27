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Міноборони Франції не підтвердило відправлення своїх інструкторів до України

Міноборони Франції не підтвердило відправлення своїх інструкторів до України

Київ • УНН

 • 53920 перегляди

Міністерство оборони Франції не підтвердило відправку своїх військових інструкторів в Україну, заявивши, що це один з проектів, які обговорюються після конференції на підтримку України, скликаної президентом Макроном.

У Міністерстві оборони Франції не підтвердили інформацію про відправлення своїх військових інструкторів до України. Про це йдеться у відповіді французького Міноборони у відповідь на запит агентства AFP, передає УНН.

Деталі

Тренування на українській землі є одним з проєктів, які обговорювали після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Еммануелем Макроном 26 лютого. Як і всі проєкти, що обговорювали з цієї нагоди, це продовжує залишатися предметом роботи з українцями

йдетсья у повідомленні.

У відомстві додали, що вони вивчають потреби ЗСУ, аби зробити співпрацю ефективнішою.

Контекст

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки військових - Сирський 27.05.24, 18:36 • 20988 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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