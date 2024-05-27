Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки військових - Сирський
Київ • УНН
Франція направить в Україну інструкторів для підготовки українських силовиків, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після зустрічі з міністром оборони Франції.
Франція відправить до України інструкторів для підготовки військовослужбовців сил оборони. Про це за результатами зустрічі з міністром оборони країни Себастьєном Лекорню розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Деталі
Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом
За його словами, рішучість Франції може підштовхнути інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту.
Сирський також подякував Лекорню за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні.
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Доповнення
До зустрічі з французьким посадовцем долучився також і міністр оборони України Рустем Умєров. Він розповів про обговорення двосторонньої співпраці.
Обговорили потреби у броньованій техніці, артилерії, ППО та боєприпасах. Підкреслив важливість швидкої доставки озброєння та підготовки українських військових французькими інструкторами
Також за його словами, головнокомандувач поінформував французького колегу про бої на фронті, зокрема у Харківській області.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні війська допомагали б швидше навчати бійців ЗСУ в Україні, ніж відправляти їх за кордон та наголосив, що Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти.