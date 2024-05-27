Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки военных - Сырский

Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки военнослужащих сил обороны. Об этом по результатам встречи с министром обороны страны Себастьеном Лекорню рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом - заявил Главнокомандующий ВСУ.

По его словам, решимость Франции может подтолкнуть других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту.

Сырский также поблагодарил Лекорню за дружескую поддержку французского народа и военную и экономическую помощь Украине.

Макрон не исключает отправку западных войск в Украину

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Ко встрече с французским чиновником присоединился также и министр обороны Украины Рустем Умеров. Он рассказал об обсуждении двустороннего сотрудничества.

Обсудили потребности в бронированной технике, артиллерии, ПВО и боеприпасах. Подчеркнул важность быстрой доставки вооружения и подготовки украинских военных французскими инструкторами - резюмировал Умеров.

Также по его словам, главнокомандующий проинформировал французского коллегу о боях на фронте, в частности в Харьковской области.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные войска помогали бы скорее обучать бойцов ВСУ в Украине, чем отправлять их за границу и подчеркнул, что Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь.