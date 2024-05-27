Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки военных - Сырский

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
polshaПольша
Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  9796 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  33937 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  57424 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
  •  65422 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  63024 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
  •  74182 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

Эксклюзив
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
  •  73575 просмотра

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
  •  70621 просмотра

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
  •  113519 просмотра

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
  •  115882 просмотра

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Новости по теме
Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки военных - Сырский

Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки военных - Сырский

  •  4509 просмотра
Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины

Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины

  •  5720 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

  •  33599 просмотра
Зеленский во вторник прибудет с визитом в Португалию

Зеленский во вторник прибудет с визитом в Португалию

  •  4833 просмотра
Завтра Стефанишина прибудет в Брюссель для участия в Совете Украина - НАТО

Завтра Стефанишина прибудет в Брюссель для участия в Совете Украина - НАТО

  •  5624 просмотра
Украинские дроны атаковали объекты возле "дворца путина" в Геленджике

Украинские дроны атаковали объекты возле "дворца путина" в Геленджике

  •  6195 просмотра
россия вывела из оккупированного Севастополя два ракетных катера - СМИ

россия вывела из оккупированного Севастополя два ракетных катера - СМИ

  •  7711 просмотра
Япония, Южная Корея и Китай договорились продолжить денуклеаризацию Северной Кореи

Япония, Южная Корея и Китай договорились продолжить денуклеаризацию Северной Кореи

  •  6738 просмотра
Китай создал крупнейший в мире фонд для развития микросхем стоимостью более 47,5 млрд долларов

Китай создал крупнейший в мире фонд для развития микросхем стоимостью более 47,5 млрд долларов

  •  7584 просмотра
Польша призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины до начала председательства Венгрии

Польша призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины до начала председательства Венгрии

  •  8898 просмотра

Популярные

Удар рф по гипермаркету в Харькове: подтверждена гибель 16 человек, еще 45 получили ранения

Удар рф по гипермаркету в Харькове: подтверждена гибель 16 человек, еще 45 получили ранения

  •  60263 просмотра
В ЕС сегодня обсуждение по Украине, Венгрия снова блокирует военную помощь - СМИ

В ЕС сегодня обсуждение по Украине, Венгрия снова блокирует военную помощь - СМИ

  •  55950 просмотра
Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка

Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка

  •  100897 просмотра
Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

  •  51285 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  114240 просмотра

Публикации

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

  •  33937 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  114240 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

  •  113519 просмотра
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

  •  115882 просмотра
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

26 мая 2024, 10:37  •  174983 просмотра

Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки военных - Сырский

Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских силовиков, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский после встречи с министром обороны Франции.

Война •   •  4509 просмотра
Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки военных - Сырский

Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, союзникам следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины, утверждая, что «согласно международному праву, право на самооборону включает право наносить удары по законным военным целям за пределами Украины».

Война •   •  5720 просмотра
Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

В последнее время Биркадзе стал фигурировать в медийном поле как политический эксперт. Даже попал в эфир телемарафона, где, однако, привлек к себе внимание не глубокой аналитикой, а очень характерной оговоркой.

публикации •   •  33599 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Зеленский во вторник прибудет с визитом в Португалию

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Португалию 28 мая с целью углубления отношений, укрепления сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также обсуждения поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающегося конфликта.

политика •   •  4833 просмотра
Зеленский во вторник прибудет с визитом в Португалию

Завтра Стефанишина прибудет в Брюссель для участия в Совете Украина - НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной на заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе, чтобы обсудить стремление Украины к членству в НАТО и сотрудничества с Альянсом.

политика •   •  5624 просмотра
Завтра Стефанишина прибудет в Брюссель для участия в Совете Украина - НАТО

Украинские дроны атаковали объекты возле "дворца путина" в Геленджике

Украинские беспилотники атаковали объекты в российском городе Геленджик, повредив недостроенное здание и врезавшись в деревья, но о жертвах не сообщается.

Новости Мира •   •  6195 просмотра
Украинские дроны атаковали объекты возле "дворца путина" в Геленджике

россия вывела из оккупированного Севастополя два ракетных катера - СМИ

россия выводит два ракетных катера проекта 1241 "Молния-1" из временно оккупированного Севастополя, оставляя на Черноморском флоте только два таких катера.

Война •   •  7711 просмотра
россия вывела из оккупированного Севастополя два ракетных катера - СМИ

Япония, Южная Корея и Китай договорились продолжить денуклеаризацию Северной Кореи

На трехстороннем саммите Япония, Южная Корея и Китай подтвердили важность денуклеаризации Северной Кореи и договорились продолжать усилия по политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова.

Новости Мира •   •  6738 просмотра
Япония, Южная Корея и Китай договорились продолжить денуклеаризацию Северной Кореи

Китай создал крупнейший в мире фонд для развития микросхем стоимостью более 47,5 млрд долларов

Китай запускает крупнейший в мире фонд по разработке микросхем размером 47,5 млрд долларов, чтобы укрепить свое технологическое лидерство и уменьшить зависимость от экспорта технологий из США.

Новости Мира •   •  7584 просмотра
Китай создал крупнейший в мире фонд для развития микросхем стоимостью более 47,5 млрд долларов

Польша призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины до начала председательства Венгрии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе должны начаться в первой половине года до того, как во второй половине председательство в ЕС перейдет к Венгрии, которая может заблокировать решение по Украине.

политика •   •  8898 просмотра
Польша призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины до начала председательства Венгрии