Минобороны Франции не подтвердило отправку своих инструкторов в Украину

В Министерстве обороны Франции не подтвердили информацию об отправке своих военных инструкторов в Украину. Об этом говорится в ответе французского Минобороны в ответ на запрос агентства AFP, передает УНН.

Детали

Тренировка на украинской земле является одним из проектов, которые обсуждали после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном 26 февраля. Как и все проекты, которые обсуждали по этому случаю, это продолжает оставаться предметом работы с украинцами говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что они изучают потребности ВСУ, чтобы сделать сотрудничество более эффективным.

Контекст

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что французские инструкторы вскоре посетят украинские учебные центры и ознакомятся с их инфраструктурой и персоналом.

Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки военных - Сырский