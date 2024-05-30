Макрон хочет создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  65862 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  89547 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

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Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  115907 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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29 мая 2024, 10:01  •  120925 просмотра

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29 мая 2024, 11:15  •  158601 просмотра

Макрон хочет создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину - СМИ

Ожидается, что Франция возглавит коалицию стран желающих направить в Украину инструкторов, которые будут обучать будущих бойцов Сил обороны.

Война •   •  4650 просмотра
Макрон хочет создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину - СМИ

Пока это не обсуждение: глава МИД Латвии отвергла дискуссии о возможной отправке войск в Украину

Латвия отвергает дискуссии о размещении войск в Украине, но поддерживает право Украины наносить удары по законным военным объектам в россии с помощью предоставленного оружия, если это необходимо для защиты от российской агрессии.

политика •   •  5635 просмотра
Пока это не обсуждение: глава МИД Латвии отвергла дискуссии о возможной отправке войск в Украину

Украина уже заключила соглашения по безопасности с 12 странами - Зеленский

Украина подписала уже 12 соглашений по Безопасности, предусматривающих военную и финансовую поддержку на сумму более 23 миллиардов долларов от партнеров, в частности Испании, Португалии и Бельгии.

Война •   •  8152 просмотра
Украина уже заключила соглашения по безопасности с 12 странами - Зеленский

Бил дронами-камикадзе и артиллерией: в течение дня враг два десятка раз атаковал Никопольщину

По словам главы Днепропетровской ОВА, под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Красногригорьевская громады.

Война •   •  7700 просмотра
Бил дронами-камикадзе и артиллерией: в течение дня враг два десятка раз атаковал Никопольщину

Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес Украины: в МИД отреагировали на высказывания премьера Грузии

Министерство иностранных дел Украины осудило недружественные и искаженные заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о событиях в Украине. В ведомстве призвали грузинских политиков воздержаться от повторения российских заявлений об Украине.

политика •   •  9130 просмотра
Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес Украины: в МИД отреагировали на высказывания премьера Грузии

Украина и США могут подписать соглашение о безопасности накануне Саммита мира - Financial Times

Зеленский и Байден могут подписать двустороннее соглашение о безопасности перед саммитом мира в Швейцарии, символизирующее поддержку Киева на фоне напряженности в отношениях между двумя странами.

Война •   •  9937 просмотра
Украина и США могут подписать соглашение о безопасности накануне Саммита мира - Financial Times

В Украине завтра не планируют отключать свет

По данным "Укрэнерго", стабилизационных отключений электроэнергии в Украине 31 мая не планируется, но если ситуация в энергосистеме изменится, будут объявлены меры по ограничению потребления.

Общество •   •  10027 просмотра
В Украине завтра не планируют отключать свет

С начала войны в Украине погибли или получили ранения более 465 тыс. российских военных - правительство Британии

По данным британского правительства, с начала войны в Украине было убито или ранено более 465 000 российских солдат.

Война •   •  8899 просмотра
С начала войны в Украине погибли или получили ранения более 465 тыс. российских военных - правительство Британии

БЭБ сообщило о разоблачении таможенников, которые способствовали "серому" экспорту в Одесской области

Установлено, что должностные лица таможенных постов Одесской таможни на основании документов, содержавших ложные сведения, выдали компании-экспортеру сертификаты о происхождении сельскохозяйственной продукции.

Криминал и ЧП •   •  9117 просмотра
БЭБ сообщило о разоблачении таможенников, которые способствовали "серому" экспорту в Одесской области

В Николаевской области руководителя оборонного предприятия подозревают в растрате более 2 миллионов гривен

Руководителя оборонного предприятия на Николаевщине подозревают в растрате более двух миллионов гривен. Мужчине может угрожать до 12 лет лишения свободы.

Война •   •  9977 просмотра
В Николаевской области руководителя оборонного предприятия подозревают в растрате более 2 миллионов гривен