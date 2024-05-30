Макрон хочет создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится создать коалицию из европейских государств для командировки в Украину военных инструкторов. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета Le Monde, передает УНН.

Детали

Ожидается, что Франция возглавит коалицию стран желающих направить в Украину инструкторов, которые там будут готовить бойцов Сил обороны. Сейчас корректного решения в Париже нет, но, как пишет Le Monde, отправка французских и европейских инструкторов в Украину может быть вопросом недель, а то и дней.

Отмечается, что Макрон хочет объявить о своем решении во время визита президента Украины во Францию с торжества 80-летия высадки в Нормандии 6 и 7 июня.

После чего французский президент может объяви о планах по собственной инициативе.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что французские инструкторы вскоре посетят украинские учебные центры и ознакомятся с их инфраструктурой и персоналом. Впрочем, в Министерстве обороны Франции не подтвердили информацию об отправке своих военных инструкторов в Украину.

Позже Министерство обороны Украины дало разъяснение в телеграмме о приеме инструкторов из стран-партнеров.

Франция может объявить об отправке военных инструкторов в Украину в ближайшее время - Reuters