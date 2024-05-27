У Міноборони України дали розʼяснення щодо французьких інструкторів
Київ • УНН
Україна веде переговори з Францією та іншими країнами про прийом іноземних інструкторів в Україні з лютого 2024 року, і Міністерство оборони розпочало підготовчу роботу над відповідними документами.
Міністерство оборони України дало розʼяснення у телеграмі щодо прийому інструкторів з країн-партнерів, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів.
Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання.
Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення.
Міноборони Франції не підтвердило відправлення своїх інструкторів до України27.05.24, 22:34 • 53918 переглядiв