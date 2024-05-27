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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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26 мая 2024, 10:37  •  180282 просмотра

В Минобороны Украины дали разъяснения относительно французских инструкторов

Украина ведет переговоры с Францией и другими странами о приеме иностранных инструкторов в Украине с февраля 2024 года, и Министерство обороны начало подготовительную работу над соответствующими документами.

Война •   •  6278 просмотра
В Минобороны Украины дали разъяснения относительно французских инструкторов

Минобороны Франции не подтвердило отправку своих инструкторов в Украину

Министерство обороны Франции не подтвердило отправку своих военных инструкторов в Украину, заявив, что это один из проектов, которые обсуждаются после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Макроном.

Война •   •  7223 просмотра
Минобороны Франции не подтвердило отправку своих инструкторов в Украину

Кулеба провел разговор с главой МИД Филиппин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало, чтобы обсудить укрепление двусторонних отношений, сотрудничество в международных организациях, а также заинтересованность Украины в углублении связей с АСЕАН.

политика •   •  7968 просмотра
Кулеба провел разговор с главой МИД Филиппин

До семи тысяч в месяц: на Тульском оружейном заводе начали производить артиллерийские боеприпасы

По данным партизанского движения АТЕШ, на Тульском оружейном заводе оккупанты производят до 7 000 низкокачественных артиллерийских боеприпасов в месяц, работая круглосуточно в три смены, в режиме 24/7.

Война •   •  9892 просмотра
До семи тысяч в месяц: на Тульском оружейном заводе начали производить артиллерийские боеприпасы

В оккупированном Луганске прогремели взрывы: что известно

В оккупированном россией городе Луганск произошли взрывы, а затем вспыхнул пожар.

Война •   •  12993 просмотра
В оккупированном Луганске прогремели взрывы: что известно

Жертв в харьковском "Эпицентре" могло быть гораздо больше: в 80 метрах нашли еще один неразорвавшийся боеприпас

Прокуратура нашла неразорвавшийся снаряд УМПБ Д-30 примерно в 80 метрах от харьковского строительного гипермаркета «Эпицентр», который пострадал от российских авиаударов 25 мая, в результате чего 17 человек погибли и 48 получили ранения.

Война •   •  14340 просмотра
Жертв в харьковском "Эпицентре" могло быть гораздо больше: в 80 метрах нашли еще один неразорвавшийся боеприпас

Возле столицы рф сбили беспилотник: что известно

В российском пригороде - над Балашихой - был сбит беспилотник, по сообщениям очевидцев, на которые ссылается Telegram-канал Baza, на месте происшествия сейчас работают оперативные службы.

Новости Мира •   •  13739 просмотра
Возле столицы рф сбили беспилотник: что известно

Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании

Во время визита в Испанию президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями Конгресса депутатов и Сената Испании, которые выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсудили сотрудничество между парламентами и подготовку к Глобальному саммиту мира.

политика •   •  15752 просмотра
Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании

Атака рф на гражданские предприятия в Харькове: количество раненых возросло до 12

По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате атаки россиян на два предприятия в Харькове пострадали 12 человек, в том числе один человек погиб.

Война •   •  14168 просмотра
Атака рф на гражданские предприятия в Харькове: количество раненых возросло до 12

Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил с новозеландским коллегой Глобальный саммит мира и двусторонние отношения

Обсудили Саммит мира и развитие двустороннего сотрудничества: Кулеба провел разговор с новозеландским коллегой.

политика •   •  13871 просмотра
Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил с новозеландским коллегой Глобальный саммит мира и двусторонние отношения