В Минобороны Украины дали разъяснения относительно французских инструкторов

Министерство обороны Украины дало разъяснения в телеграмме по приему инструкторов из стран-партнеров, передает УНН.

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Отмечается, что с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов.

По состоянию на сейчас у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. говорится в сообщении

Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение.

Минобороны Франции не подтвердило отправку своих инструкторов в Украину