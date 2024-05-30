Франция может объявить об отправке военных инструкторов в Украину в ближайшее время - Reuters

Франция может вскоре отправить военных инструкторов на Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны россии. Париж может объявить о своем решении на следующей неделе во время визита Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника, передает УНН.

Детали

По словам дипломатов, Париж надеется создать и возглавить коалицию стран, предлагающих такую помощь Киеву, несмотря на то, что некоторые его партнеры по Европейскому союзу опасаются, что это может сделать более вероятным прямой конфликт с россией.

По словам двух дипломатов, Франция сначала направит ограниченное количество сотрудников для оценки условий миссии, а затем направит несколько сотен инструкторов.

По их словам, обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании техники в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов, которые будут предоставлены Западом. Париж также будет финансировать, вооружать и обучать украинскую моторизованную бригаду.

"Договоренности очень продвинулись, и мы можем ожидать чего - то на следующей неделе", - сказал один из источников.

Президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть во Францию 6 июня, в 80-ю годовщину "Дня Д", когда солдаты союзников высадились в Нормандии, чтобы вытеснить немецко-фашистские войска во время Второй мировой войны. На следующий день он проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что французские инструкторы вскоре посетят украинские учебные центры и ознакомятся с их инфраструктурой и персоналом. Впрочем, в Министерстве обороны Франции не подтвердили информацию об отправке своих военных инструкторов в Украину.

Позже Министерство обороны Украины дало разъяснение в телеграмме о приеме инструкторов из стран-партнеров.