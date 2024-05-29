Макрон підтвердив візит Зеленського до Франції наступного тижня
Київ • УНН
Володимир Зеленський 6 червня прибуде із робочим візитом до Франції.
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, прибуде із робочим візитом до Франції. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН з посиланням на France Bleu.
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Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 28 травня, оголосив, що Володимир Зеленський візьме участь у святкуванні 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня. Міжнародна церемонія відбудеться в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляжі Омаха.
"У мене буде можливість, коли Президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції з нагоди Дня Д, прийняти його і тоді дуже точно висловитися, щоб оголосити, що ми збираємося робити більше для підтримки України" - заявив Макрон під час пресконференції в Німеччині з канцлером Олафом Шольцем.
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