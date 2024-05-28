Макрон висловився за дозвіл Україні завдавати ударів по території рф із західної зброї
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон закликав дозволити Україні атакувати російські військові об'єкти на території росії західною зброєю, щоб нейтралізувати джерела, з яких запускаються ракети проти України.
Президент Франції Еммануель Макрон висловився за дозвіл Україні атакувати російські позиції на російській території із західної зброї, передає УНН із посиланням на t-online.
"Ми вважаємо, що ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну", – сказав Макрон у Мезеберзі.
Повинні мати змогу дати відсіч: Джонсон про дозвіл Україні бити по території рф американською зброєю22.05.24, 18:48 • 36528 переглядiв
При цьому він уточнює: "Ми не повинні допустити ураження інших об’єктів у росії, звісно цивільних чи інших військових об’єктів".
Фінляндія не забороняла Україні бити по рф переданою зброєю28.02.24, 21:55 • 38018 переглядiв
Нагадаємо
Українські чиновники роблять нову спробу домовитися з адміністрацією Байдена про скасування заборони на використання зброї США для нанесення ударів усередині росії. До цього часу відповідна політика США не дозволяла ЗСУ атакувати позиції зс рф, коли останні готувалися до наступу на Харківську область.
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США ані заохочують, ані сприяють ударам по росії американською зброєю, але зазначив, що Україна сама вирішує, як вести свою війну.