Україна намагається отримати дозвіл Білого дому на удари по військових складах в середині рф
Київ • УНН
Україна просить дозволу Білого дому на використання наданої США зброї для нанесення ударів по російських військових об'єктах на території Росії з метою протидії російському наступу в Харківській області.
Українські чиновники роблять нову спробу домовитися з адміністрацією Байдена про скасування заборони на використання зброї США для нанесення ударів усередині росії. До цього часу відповідна політика США не дозволяла ЗСУ атакувати позиції зс рф, коли останні готувалися до наступу на Харківську область. Про це пише Politico, передає УНН.
Деталі
Україна тисне на Байдена, щоб він скасував заборону на використання зброї США для удару по росії
Зазначається, що група українських парламентаріїв у ці дні перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися допомогою Конгресу у питанні нанесення ударів на території рф.
Досі, це "накладало наручники на військові дії України, оскільки Київ намагається завдати удару по російських військових складах за кордоном", звертає увагу Politico.
Видання наводить коментарі представників України.
Ми бачили, як їхні військові сиділи за один-два кілометри від кордону всередині Росії, і ми нічого не могли з цим вдіяти
Головна проблема зараз — це політика Білого дому щодо обмеження нашої здатності завдавати ударів по військових цілях у Росії
Усвідомивши зазначені обмеження, рф змогла сконцентрувати щонайменше 30 000 військових і обладнання на кордоні, не боячись бути враженою армійськими тактичними ракетними системами великої дальності, наданими США.
Також російський напад, як пише Politico, використовує проблеми з живою силою в Україні та відсутність належно підготовленої оборони поблизу Харкова.
Наступ росіян на Харківщині – інформаційна операція, щоб створити хаос і паніку – Буданов14.05.24, 11:36 • 21085 переглядiв
У березні володимир путін заявив, що він розглядає можливість створення буферної зони поблизу Харкова, щоб ускладнити для України запуск невеликих безпілотних літальних апаратів, націлених на російську нафтову інфраструктуру.
Інститут вивчення війни оцінив у понеділок, що російські війська вже захопили кілька міст поблизу кордону та руйнують мости, щоб ускладнити контратаку України. Це вказує на те, що російські сили віддають перевагу створенню "буферної зони" над глибшим проникненням.
ISW: російські війська на Харківському напрямку застосовують нову тактику15.05.24, 10:13 • 26286 переглядiв