Наступ росіян на Харківщині – інформаційна операція, щоб створити хаос і паніку – Буданов
Київ • УНН
Наступ росії в Харківській області є інформаційною операцією, спрямованою на створення хаосу і паніки, щоб змусити українські угруповання вийти зі східних областей і дестабілізувати ситуацію всередині України.
Головна мета російської операції на Харківщині - створити хаос і паніку через інформаційні атаки, підкріплені діями на місцях, щоб змусити українські угруповання відходити зі східних напрямків та дестабілізувати ситуацію в середині країни. Про це розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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Буданов зазначає, що станом на зараз ситуація не є катастрофічною та закликає не панікувати.
Головна мета росіян цієї операції, а це в принципі інформаційна операція для того, щоб створити хаос і паніку, підкріплюючи це діями на землі. Для того, щоб змусити наші угруповання, відходити на східних напрямах, щоб було враження, що їх починають оточувати і відрізати. Але це не так. Друга [мета – ред.] - дестабілізувати ситуацію в середині України. Але заспокойтесь, нічого страшного не відбувається
Нагадаємо
Раніше очільник ГУР розповів, що під час активної фази російської прикордонної операції в Харківській області росіяни не досягли значних успіхів, ситуація залишається напруженою, але стабілізується.
На фронті близько 140 бойових зіткнень, ЗСУ закріплюються на зайнятих позиціях на Харківщині - Генштаб 13.05.24, 20:45 • 25291 перегляд