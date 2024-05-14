Наступ росіян на Харківщині – інформаційна операція, щоб створити хаос і паніку – Буданов

Головна мета російської операції на Харківщині - створити хаос і паніку через інформаційні атаки, підкріплені діями на місцях, щоб змусити українські угруповання відходити зі східних напрямків та дестабілізувати ситуацію в середині країни. Про це розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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Буданов зазначає, що станом на зараз ситуація не є катастрофічною та закликає не панікувати.

Головна мета росіян цієї операції, а це в принципі інформаційна операція для того, щоб створити хаос і паніку, підкріплюючи це діями на землі. Для того, щоб змусити наші угруповання, відходити на східних напрямах, щоб було враження, що їх починають оточувати і відрізати. Але це не так. Друга [мета – ред.] - дестабілізувати ситуацію в середині України. Але заспокойтесь, нічого страшного не відбувається