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На фронті близько 140 бойових зіткнень, ЗСУ закріплюються на зайнятих позиціях на Харківщині - Генштаб

На фронті близько 140 бойових зіткнень, ЗСУ закріплюються на зайнятих позиціях на Харківщині - Генштаб

Київ • УНН

 • 25291 перегляди

13 травня на фронті відбулося близько 140 бойових зіткнень, з них 13 - на Харківському напрямку, де українські війська завдавали вогневої шкоди противнику, укріплюючи позиції та евакуйовуючи цивільне населення з постраждалих населених пунктів.

Протягом доби, 13 травня, на фронті зафіксували 140 бойових зіткнень, з них 13 - на Харківському напрямку. Там Сили оборони завдають вогневе ураження по противнику та нарощують зусилля. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

Протягом доби зафіксовано близько 140 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

- резюмували у Генштабі. 

На Харківському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 13. Під щільним ворожим вогнем наші підрозділи діють рішуче, завдають вогневе ураження по противнику, нарощують зусилля. На зайнятих позиціях закріплюються, обладнуються запасні позиції. Сили оборони сприяють евакуації людей з постраждалих населених пунктів.

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На Куп’янському напрямку нашими воїнами протягом поточної доби відбито 15 атак.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 9. 

На Сіверському напрямку противник здійснив 15 атак, успіху не мав.

На Покровському напрямку кількість ворожих атак зросла до 33. 

На Курахівському напрямку ворог за підтримки авіації 13 разів намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав.

На Времівському напрямку нашими захисниками загалом відбито 11 атак в районах населених пунктів Водяне та Старомайорське.

Як заявили у Генштабі на решті напрямків обстановка без змін. 

Сили оборони відслідковують дії ворога, реагують на зміни обстановки. Командуванням приймаються оперативні рішення для забезпечення контролю на полі бою. 

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 2 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника

- підсумували у Генеральному штабі ЗСУ. 

Нагадаємо

У понеділок, 13 травня, на Донеччині українські військові збили російський військовий літак Су-25. 

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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