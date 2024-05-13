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Зеленський про ситуацію на Харківщині: усе більше стає наших результатів

Зеленський про ситуацію на Харківщині: усе більше стає наших результатів

Київ • УНН

 • 25832 перегляди

У Харківській області тривають українські контратаки, які укріплюють такі райони, як Вовчанськ та прикордонні райони, під командуванням бригадного генерала Михайла Драпатого, знищуючи російську піхоту та техніку.

На Харківщині тривають контрударні дії Сил оборони, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає результатів України – українські військові знищують піхоту окупанта і техніку. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

"Доповіді Головкома та міністра оборони щодо ситуації на всіх напрямках, де найбільш зараз гаряче. Харківщина – тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає наших результатів – ми знищуємо піхоту окупанта і техніку", - повідомив Зеленський.

На тлі наступу рф змінили командувача угруповання військ "Харків" 13.05.24, 15:49 • 23452 перегляди

Зеленський подякував воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції, роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію.

"Водночас ми розуміємо, як діє ворог, і бачимо задум на відтягування наших сил. Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме – Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини – диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини", - сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше Генштаб повідомляв, що Українські підрозділи завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці Вовчанська. Розпочалось бойове зіткнення в районі Стариці.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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