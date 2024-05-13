На тлі наступу рф змінили командувача угруповання військ "Харків"
Київ • УНН
Михайло Драпатий, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, змінив Юрія Галушкіна на посаді командувача оперативно-тактичного угруповання військ "Харків".
В оперативно-тактичному угрупованні військ (ОТУВ) "Харків" замінили командувача — ним став заступник начальника Генштабу ЗСУ Михайло Драпатий. Про це Суспільному повідомили джерела у Генштабі, передає УНН.
"Драпатий замінить Юрія Галушкіна, який став командувачем ОТУВ "Харків" на початку квітня 2024 року", - повідомляють джерела у Генштабі.
Зазначається, що коли почалась російська збройна агресія проти України, Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади (в/ч А2167, м. Біла Церква). Вже в середині квітня 2014-го 72 ОМБр у повному складі перебувала на Сході України і була готова до виконання бойових завдань.
Під командуванням Драпатого 2-гий батальйон 72-ї ОМБр у травні 2014 увійшов у Маріуполь на бронетехніці для посилення підрозділів.
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У серпні 2016-го Драпатого призначили командиром 58 окремої мотопіхотної бригади (зі штабом у Конотопі на Сумщині), яка на той час виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі Донецької області. Від липня 2017 року він безпосередньо в зоні проведення АТО керував діями 58 ОМПБр в районі Бахмутської траси.
У серпні 2019 року 58 бригада отримала іншого командира. Сам Драпатий розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
До січня Драпатий 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон". Він відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини. У лютому 2024-го його призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ.
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