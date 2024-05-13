Евакуація з Вовчанську відбувається, але зі складнощами: волонтер пояснив причини
Київ • УНН
Евакуація з Вовчанська вкрай ускладнена через постійну присутність ворожих БПЛА, небажання мешканців покидати небезпечну зону та близькість деяких населених пунктів до лінії зіткнення.
Волонтер В'ячеслав Ільченко в ефірі Київ24 розповів про труднощі, з якими стикаються волонтери у Вовчанську, зазначивши про небезпеку ворожих БпЛА та нерішучість жителів у питаннях виїзду з небезпечної зони, передає УНН.
(Вовчанськ) постійно під обстрілом насправді, постійно летіли КАБи, особливо центр вщент розбитий.
За словами В'ячеслава Ільченко евакуація відбувається, але вкрай тяжко це робити. Він наголосив про наступні причини складнощів:
Перше, FPV-дронів всі бояться, не у всіх є РЕБи. Тому якщо виїжджаєш на евакуацію, не розумієш, чи приїдеш, чи ні. Друге, рідні дають заявки, і буває таке, що 400-500 метрів до лінії зіткнення. Приїжджаєш до людей, а вони кажуть – ні, ні, в нас все добре, не будемо їхати.
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Також було зазначено, що наразі "у Вовчанську малих дітей немає, це точно". Вчора, за словами волонтера, фахівці вивозили сім’ю з дітьми.
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