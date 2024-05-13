Евакуація з Вовчанську відбувається, але зі складнощами: волонтер пояснив причини

Волонтер В'ячеслав Ільченко в ефірі Київ24 розповів про труднощі, з якими стикаються волонтери у Вовчанську, зазначивши про небезпеку ворожих БпЛА та нерішучість жителів у питаннях виїзду з небезпечної зони, передає УНН.

За словами В'ячеслава Ільченко евакуація відбувається, але вкрай тяжко це робити. Він наголосив про наступні причини складнощів:

Перше, FPV-дронів всі бояться, не у всіх є РЕБи. Тому якщо виїжджаєш на евакуацію, не розумієш, чи приїдеш, чи ні. Друге, рідні дають заявки, і буває таке, що 400-500 метрів до лінії зіткнення. Приїжджаєш до людей, а вони кажуть – ні, ні, в нас все добре, не будемо їхати.