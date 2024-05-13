Эвакуация из Волчанска происходит, но со сложностями: волонтер объяснил причины

Волонтер Вячеслав Ильченко в эфире Киев24 рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются волонтеры в Волчанске, отметив об опасности вражеских БпЛА и нерешительность жителей в вопросах выезда из опасной зоны, передает УНН.

(Волчанск) постоянно под обстрелом на самом деле, постоянно летели КАБы, особенно центр вдребезги разбит. - отметил волонтер.

По словам Вячеслава Ильченко эвакуация происходит, но крайне тяжело это делать. Он отметил следующие причины сложностей:

Первое, FPV-дронов все боятся, не у всех есть РЭБы. Поэтому если выезжаешь на эвакуацию, не понимаешь, приедешь или нет. Второе, родные дают заявки, и бывает такое, что 400-500 метров до линии соприкосновения. Приезжаешь к людям, а они говорят - нет, нет, у нас все хорошо, не будем ехать. - рассказал Вячеслав Ильченко.

С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА

Также было отмечено, что сейчас "в Волчанске маленьких детей нет, это точно". Вчера, по словам волонтера, специалисты вывозили семью с детьми.

Третья "ЧС" в тылу россиян в Луганской области за неделю: Лысогор рассказал о последствиях для захватчиков от взрыва склада с БК в оккупированном Сорокино