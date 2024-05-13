Эвакуация из Волчанска происходит, но со сложностями: волонтер объяснил причины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  58128 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  60326 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  150421 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  205158 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213098 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205004 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159487 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151787 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131194 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133321 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

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Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  198016 просмотра
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  245480 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  268870 просмотра

Эвакуация из Волчанска происходит, но со сложностями: волонтер объяснил причины

Эвакуация из Волчанска крайне затруднена из-за постоянного присутствия вражеских БПЛА, нежелания жителей покидать опасную зону и близости некоторых населенных пунктов к линии соприкосновения.

Общество •   •  2937 просмотра
Эвакуация из Волчанска происходит, но со сложностями: волонтер объяснил причины

Саммит мира: премьер Швеции подтвердил Зеленскому свое участие в Саммите мира

Президент Зеленский обсудил насущные потребности Украины в противовоздушной обороне и следующий пакет оборонной помощи Швеции с премьер-министром Швеции Кристерссоном, который подтвердил, что примет участие в будущих саммитах по Украине.

Война •   •  3203 просмотра
Саммит мира: премьер Швеции подтвердил Зеленскому свое участие в Саммите мира

Продолжение строительства метро на столичном Виноградоре: Киевметрополитен объявил тендер

КП "Киевский метрополитен" объявил тендер стоимостью почти 14 миллиардов гривен на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро в направлении жилого массива Виноградарь.

Общество •   •  3925 просмотра
Продолжение строительства метро на столичном Виноградоре: Киевметрополитен объявил тендер

Минфин: с начала полномасштабного вторжения предприниматели получили кредиты на сумму 213,2 млрд грн

С начала полномасштабного вторжения в Украину предпринимателям было предоставлено 53 212 кредитов на общую сумму 213,2 млрд грн, при этом государственные банки предоставили 39 700 кредитов на сумму 108,4 млрд грн.

Экономика •   •  3597 просмотра
Минфин: с начала полномасштабного вторжения предприниматели получили кредиты на сумму 213,2 млрд грн

Третья "ЧС" в тылу россиян в Луганской области за неделю: Лысогор рассказал о последствиях для захватчиков от взрыва склада с БК в оккупированном Сорокино

В оккупированном Сорокино (Краснодон) взорвался склад с боеприпасами - это уже третий подобный инцидент в российском тылу на Луганщине за неделю, что ограничивает поставки топлива и боеприпасов для оккупантов.

Война •   •  3918 просмотра
Третья "ЧС" в тылу россиян в Луганской области за неделю: Лысогор рассказал о последствиях для захватчиков от взрыва склада с БК в оккупированном Сорокино

Мариупольцы жалуются, что уже месяц канализационные стоки текут к морю

Жители оккупированного Мариуполя жалуются на утечки канализационных стоков, которые уже месяц текут в Азовское море, нанося экологический ущерб экосистеме города.

Общество •   •  3967 просмотра
Мариупольцы жалуются, что уже месяц канализационные стоки текут к морю

Армия рф сбросила на белгородскую область еще 5 авиабомб за последние дни

За последние 4 дня российские войска сбросили еще 5 бомб на белгородскую область, в том числе ФАБ-500 и ФАБ-250 в разных селах, что привело к эвакуации и повреждению имущества.

Война •   •  4578 просмотра
Армия рф сбросила на белгородскую область еще 5 авиабомб за последние дни

Reuters: потерянные европейские продажи "Газпрома" не могут быть компенсированы Китаем

Газпром, когда-то самая прибыльная компания россии, сталкивается с длительным периодом низких показателей из-за потери продаж газа в Европу, пытаясь компенсировать это за счет внутреннего рынка и экспорта в Китай.

Экономика •   •  4906 просмотра
Reuters: потерянные европейские продажи "Газпрома" не могут быть компенсированы Китаем

Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью 16 миллионов долларов.

Война •   •  12157 просмотра
Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА

На Волчанском направлении армия, по северу и по Липецком направлении рф осуществляет попытки наступления. Украинские защитники сдерживают врага по этим направлениям. Отбито за последнее время около 15 вражеских атак. В то же время 30 волонтерских групп работают на соответствующих направлениях для проведения эвакуации населения.

Общество •   •  11393 просмотра
С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА