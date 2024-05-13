С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА

Враг продолжает попытки наступать на севере Харьковщины. Из северных регионов области уже эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется вывезти еще около 1600 человек. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Враг продолжает попытки наступать на нашу территорию. Атакует по Волчанскому направлению, по северу, по Липецкому направлению. Наши воины врага по этим направлениям сдерживают. Отбито за последнее время около 15 вражеских атак. Продолжаем мероприятия по эвакуации. На сегодня у нас план вывезти около 1600 человек. Возможно, будет больше. Всего мы уже эвакуировали 5700 человек по этим направлениям. Ситуация довольно тяжелая, однако наши воины все атаки врага отражают. Есть увеличение серой зоны, есть увеличение линии фронта, потому что враг пытается ее умышленно растянуть - сказал Синегубов.

Он отметил, что сейчас около 30 волонтерских групп работает на этих направлениях для проведения эвакуации. Также он отметил, что сегодня на заседании Совета обороны области рассмотрели вопрос о принудительной эвакуации статусных детей, имеющих статус сироты, или детей, лишенных родительской опеки.

Рассмотрели вопрос, что будем координироваться с министром, потому что большое количество людей выезжало не через Координационный штаб и они сейчас должны получить место для временного проживания. Детей-сирот у нас сейчас насчитывается около 25. Это Чугуевский район, Харьковский, Купянский и Изюмский - добавил Синегубов.

Кроме того, глава ОВА отметил, что до наступления россиян в Волчанске проживало около 2500 человек, а сейчас в городе остается около 300 человек.

Если брать те населенные пункты, на территории которых уже ведутся боевые действия, например Борисовка, другие населенные пункты, то там в одном населенном пункте остается 4 человека, в другом 10, еще там в другом 7 - добавил Синегубов.

Напомним,

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Харьковской области из авиации, реактивных систем залпового огня и минометов, повредив жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, ранив нескольких гражданских лицб, правоохранители эвакуировали более 1600 жителей из прифронтовых районов.