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По Харківщині росіяни били з авіації, РСЗВ, мінометів: поліція повідомила про наслідки

Київ • УНН

 • 21878 перегляди

Російські війська обстріляли населені пункти Харківської області з авіації, реактивних систем залпового вогню та мінометів, пошкодивши житлові будинки, приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, поранивши кількох цивільних осіб та змусивши евакуювати понад 1600 жителів із прифронтових районів, повідомили у поліції.

Російські війська минулої доби обстріляли населені пункти Харківської області з авіації, реактивних систем залпового вогню та мінометів, пошкодивши житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, поранивши кількох цивільних осіб, правоохоронці евакуювали понад 1600 жителів із прифронтових районів, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, минулої доби російські військові били по населених пунктах Харківщини з авіації, РСЗВ, мінометів. Зокрема:

Дворічна. 12 травня о 13:00 відбувся обстріл з РСЗВ "Град". Пошкоджено приватний будинок. Поранено жінку, 1976 року народження. З уламковими пораненнями її доставили в лікарню.

Вовчанськ. 12 травня військові рф продовжили обстріли міста. Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Град", авіаударів КАБами пошкоджені приватні будинки. Поранений 74-річний чоловік.

Вовчанські Хутори. 12 травня о 16:30 відбувся мінометний обстріл. Пошкоджено приватний будинок. Поранений 72-річний чоловік.

Вільча. 12 травня опівночі відбувся ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок.

Козача Лопань. 12 травня о 06:10 відбувся обстріл з РСЗВ "Град". Пошкоджено 4 приватних будинки. Постраждала 46-річна жінка.

Липці. 12 травня об 11:10 відбувся ракетний обстріл КАБ УМПБ Д-30 СН - 2. Пошкоджено приміщення Липецького ліцею.

Дергачі. Внаслідок обстрілів російськими військовими зруйновано та пошкоджено 7 будинків та споруд, у тому числі приватні домоволодіння, автомобілі.

Осиново. 12 травня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, касетними боєприпасам 9Н210 пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Куп’янськ. 12 травня внаслідок авіаударів КАБ-250 пошкоджені приватні домоволодіння.

Одноробівка. 12 травня близько 22:00 війська рф з РСЗВ "Град" вдарили по населеному пункту. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоквартирних двоповерхових будинків, господарчі споруди, сталося загоряння двох автомобілів, пошкоджено енергомережі.

"Триває евакуація населення з прифронтових районів Харківщини. Екіпажі поліцейських вивезли з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів росіян, понад 1600 місцевих мешканців", - повідомили у поліції.

У поліції наголосили, що загроза обстрілів Харківщини з боку росії залишається високою. І закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Генштаб: На Харківському напрямку тривають запеклі бої, ворог має тактичний успіх13.05.24, 01:40 • 25379 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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