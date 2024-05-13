По Харьковской области россияне били из авиации, РСЗО, минометов: полиция сообщила о последствиях
Киев • УНН
Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из авиации, реактивных систем залпового огня и минометов, повредив жилые дома, частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, ранив нескольких гражданских лиц и заставив эвакуировать более 1600 жителей из прифронтовых районов, сообщили в полиции.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Харьковской области из авиации, реактивных систем залпового огня и минометов, повредив жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, ранив нескольких гражданских лиц, правоохранители эвакуировали более 1600 жителей из прифронтовых районов, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, за прошедшие сутки российские военные били по населенным пунктам Харьковщины из авиации, РСЗО, минометов. В частности:
Двухлетняя. 12 мая в 13:00 произошел обстрел из РСЗО "Град". Поврежден частный дом. Ранена женщина, 1976 года рождения. С осколочными ранениями ее доставили в больницу.
Волчанск. 12 мая военные рф продолжили обстрелы города. В результате обстрелов из РСЗО "Град", авиаударов КАБами повреждены частные дома. Ранен 74-летний мужчина.
Волчанские Хутора. 12 мая в 16:30 произошел минометный обстрел. Поврежден частный дом. Ранен 72-летний мужчина.
Вильча. 12 мая в полночь состоялся вражеский обстрел, в результате которого поврежден жилой дом.
Казачья Лопань. 12 мая в 06:10 произошел обстрел из РСЗО "Град". Повреждены 4 частных дома. Пострадала 46-летняя женщина.
Липцы. 12 мая в 11:10 произошел ракетный обстрел КАБ УМПБ Д-30 СН-2. Повреждено помещение Липецкого лицея.
Дергачи. В результате обстрелов российскими военными разрушено и повреждено 7 домов и сооружений, в том числе частные домовладения, автомобили.
Осиново. 12 мая в результате вражеского артиллерийского обстрела, кассетными боеприпасам 9Н210 повреждена гражданская инфраструктура.
Купянск. 12 мая в результате авиаударов КАБ-250 повреждены частные домовладения.
Одноробовка. 12 мая около 22:00 войска рф из РСЗО "Град" ударили по населенному пункту. В результате обстрела повреждены шесть многоквартирных двухэтажных домов, хозяйственные постройки, произошло возгорание двух автомобилей, повреждены энергосети.
"Продолжается эвакуация населения из прифронтовых районов Харьковской области. Экипажи полицейских вывезли из населенных пунктов, которые страдают от постоянных обстрелов россиян, более 1600 местных жителей", - сообщили в полиции.
В полиции отметили, что угроза обстрелов Харьковщины со стороны России остается высокой. И призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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По Харьковской области россияне били из авиации, РСЗО, минометов: полиция сообщила о последствиях
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