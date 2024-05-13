З півночі Харківщини евакуювали 5700 людей, сьогодні планується евакуювати ще 1600 людей - ОВА

Ворог продовжує спроби наступати на на півночі Харківщини. З північних регіонів області вже евакуювали 5700 людей, сьогодні планується вивезти ще близько 1600 людей. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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Ворог продовжує спроби наступати на нашу територію. Атакує по Вовчанському напрямку, по півночі, по Липецькому напрямку. Наші воїни ворога по цим напрямках стримують. Відбито за останній час близько 15 ворожих атак. Продовжуємо заходи з евакуації. На сьогодні в нас план вивезти близько 1600 людей. Можливо, буде більше. Всього ми вже евакуювали 5700 людей по цим напрямкам. Ситуація доволі важка, однак наші воїни всі атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони, є збільшення лінії фронту, тому що ворог намагається її умисно розтягнути