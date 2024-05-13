З півночі Харківщини евакуювали 5700 людей, сьогодні планується евакуювати ще 1600 людей - ОВА
Київ • УНН
На Вовчанському напрямку армія, по півночі та по Липецькому напрямку рф здійнює спроби наступу. Українські захисники стримують ворога по цим напрямках. Відбито за останній час близько 15 ворожих атак. Водночас 30 волонтерських груп працюють на відповідних напрямках для проведення евакуації населення.
Ворог продовжує спроби наступати на на півночі Харківщини. З північних регіонів області вже евакуювали 5700 людей, сьогодні планується вивезти ще близько 1600 людей. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Ворог продовжує спроби наступати на нашу територію. Атакує по Вовчанському напрямку, по півночі, по Липецькому напрямку. Наші воїни ворога по цим напрямках стримують. Відбито за останній час близько 15 ворожих атак. Продовжуємо заходи з евакуації. На сьогодні в нас план вивезти близько 1600 людей. Можливо, буде більше. Всього ми вже евакуювали 5700 людей по цим напрямкам. Ситуація доволі важка, однак наші воїни всі атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони, є збільшення лінії фронту, тому що ворог намагається її умисно розтягнути
Він зазначив, що наразі близько 30 волонтерських груп працює на цих напрямках для проведення евакуації. Також він зазначив, що сьогодні на засідання Ради оборони області розглянули питання щодо примусової евакуації статусних дітей, які мають статус сироти, або дітей, що позбавлені батьківського піклування.
Розглянули питання, що будемо координуватися із міністром, тому що велика кількість людей виїжджала не через Координаційний штаб і вони зараз мають отримати місце для тимчасового проживання. Дітей-сиріт в нас наразі налічується близько 25. Це Чугуївський район, Харківський, Куп’янський та Ізюмський
Окрім того, очільник ОВА зазначив, що до наступу росіян у Вовчанську проживало близько 2500 людей, а наразі у місті залишається близько 300 людей.
Якщо брати ті населені пункти, на території яких вже ведуться бойові дії, наприклад Борисівка, інші населені пункти, то там в одному населеному пункті залишається 4 людини, в іншому 10, ще там в іншому 7
Нагадаємо
Російські війська минулої доби обстріляли населені пункти Харківської області з авіації, реактивних систем залпового вогню та мінометів, пошкодивши житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, поранивши кількох цивільних осіб, правоохоронці евакуювали понад 1600 жителів із прифронтових районів.