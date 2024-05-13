Третья "ЧС" в тылу россиян в Луганской области за неделю: Лысогор рассказал о последствиях для захватчиков от взрыва склада с БК в оккупированном Сорокино

Взрыв склада с БК в оккупированном Сорокино (Краснодоне) - уже третья чрезвычайная ситуация в тылу россиян в Луганской области в течение недели, указал глава Луганской ОВА Артем Лысогор, сообщив о последствиях такого для захватчиков, пишет УНН.

Детали

"В оккупированном Сорокино (Краснодоне) взорвался склад с БК. Это уже третья чрезвычайная ситуация в тылу россиян на Луганщине за неделю. И если без запасов горючего их военные еще немного протянут, то боекомплект, который сегодня так ярко горел в Сорокино, расходуется врагом достаточно быстро", - написал Лысогор в Telegram, указав, что чтобы накопить его в другом месте, подальше от линии фронта, потребуется значительный промежуток времени.

По его словам, "захватчики думали, что и этот склад является достаточно надежным, потому что располагался почти на границе с рф, откуда до линии боевого соприкосновения около 130 км. Но взорвалось и там".

"Теперь российские военные в этом районе имеют ограниченный запас БК, что вскоре должно сказаться на их наступательных действиях", - указал Лысогор.

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