На ВОТ Запорожской области захватчики планируют призыв жителей в армию россии, усиливаются фильтрационные мероприятия - глава Запорожской ОГА

После путинских фейковых "выборов" российские оккупанты планируют принудительно призвать в вооруженные силы рф максимальное количество жителей оккупированной части Запорожской области. С этой целью усиливаются фильтрационные мероприятия в Токмаке, Бердянске и Мелитополе и других населенных пунктах ВОТ.