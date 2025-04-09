Во временно оккупированном Луганске открыт профильный класс по военной подготовке для школьников. На Луганщине продолжаются
обстрелы и пожары, уничтожено село Устиновка.
В оккупированном Сорокино (Краснодон) взорвался склад с боеприпасами - это уже третий подобный инцидент в российском тылу на
Луганщине за неделю, что ограничивает поставки топлива и боеприпасов для оккупантов.
В оккупированном Сорокино Луганской области произошли мощные взрывы и "прилеты" на складах боеприпасов оккупантов.
российские оккупанты планируют принудительно привлечь к боевым действиям персонал пенитенциарных учреждений на оккупированной Луганщине путем заключения контрактов на работу в "особых условиях" и повышения возрастного ценза для службы в оккупационных войсках.
После путинских фейковых "выборов" российские оккупанты планируют принудительно призвать в вооруженные силы рф максимальное
количество жителей оккупированной части Запорожской области. С этой целью усиливаются фильтрационные мероприятия в Токмаке,
Бердянске и Мелитополе и других населенных пунктах ВОТ.
На оккупированной россией части Луганской области враг массово раздает повестки, якобы формируя мобилизационный резерв, а в школах
проводятся пропагандистские уроки "единства с Россией", которые дети вынуждены слушать, стоя на коленях.
российские войска продолжили обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов. На Сумщине
повредили частный дом, к счастью, о жертвах не сообщается.
Макеевка и Невское на Луганщине были обстреляны российской артиллерией, сообщил глава Луганской областной военной администрации.