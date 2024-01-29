Макеевка и Невское попали под артиллерийский удар врага - Луганская ОВА

Макеевка и Невское Луганской области за прошедшие сутки попали под артиллерийский удар россиян. Шахты временно оккупированной Луганщины россияне арендуют за бесценок. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Детали

"Противник по-прежнему активно наступает, сейчас делает акцент на Купянском направлении. На Лиманском - пытался продвинуться возле Тернов, что к югу от нашего Невского", - заявил Артем Лысогор.

По его словам, оккупанты активно используют тяжелую бронированную технику. Среди штурмовиков - как регулярные войска рф, так и группы, сформированные из заключенных.

На нашем участке фронта захватчики за сутки нанесли 125 обстрелов, использовав около 500 снарядов. Под огонь попали Макеевка, Невское и Белогоровка - указал глава Луганщины.

Дополнение

Относительно ситуации на ВОТ Луганщины Лысогор сообщил, что на прошлой неделе был подписан первый договор на аренду россиянам угольных шахт и оборудования. Он напомнил, что еще в декабре 2023 года оккупанты приняли решение, согласно которому до января 2028 года права на владение или пользование имущественными комплексами предприятий угольной отрасли, находящихся в государственной собственности оккупантов на Луганщине, можно передавать россиянам без проведения торгов.

"Итак, распределение началось. На минувшей неделе подписан первый договор на аренду угольных шахт и оборудования. Речь идет об аренде имущества шахты "Белореченская", горно-обогатительной фабрики, а также производственного подразделения "Краснодонское погрузочно-транспортное управление", - указал Лысогор.

По его словам, это достаточно развитый шахтный комплекс, который не требует значительных инвестиций, как, к примеру, многие другие оккупированные в 2014 году шахты.

На Луганщине оккупанты требуют от людей до 2026 года зарегистрировать оружие по российским правилам - Лысогор