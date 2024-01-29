Макеевка и Невское попали под артиллерийский удар врага - Луганская ОВА

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  167649 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  248605 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  244250 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  229986 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  262634 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  251455 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  214138 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  212427 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  211756 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  173315 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

Макеевка и Невское попали под артиллерийский удар врага - Луганская ОВА

Макеевка и Невское на Луганщине были обстреляны российской артиллерией, сообщил глава Луганской областной военной администрации.

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Макеевка и Невское попали под артиллерийский удар врага - Луганская ОВА

Зеленский: очень не правильно, когда представители ТЦК ходили по улицам, есть возможности диджитал-формата

Президент Зеленский заявил, что очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят.

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Зеленский: очень не правильно, когда представители ТЦК ходили по улицам, есть возможности диджитал-формата

Иран впервые одновременно запустил в космос три спутника

В воскресенье, 28 января, Иран впервые успешно запустил в космос три спутника одновременно с помощью ракеты "Симург". Запуск включал спутник Mahda и два наноспутника.

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Иран впервые одновременно запустил в космос три спутника

россияне утром обстреляли одну из общин Сумщины

Утром 29 января российские войска обстреляли из минометов Дружбовскую громаду в Сумской области.

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россияне утром обстреляли одну из общин Сумщины

Затягивание США с продолжением помощи Украине будет иметь влияние на объединенную Европу - Президент

Президент Зеленский считает, что задержка с предоставлением помощи Украине со стороны США может ослабить европейское единство и НАТО, подбодрить Путина и расшатать политику санкций против российской агрессии.

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Затягивание США с продолжением помощи Украине будет иметь влияние на объединенную Европу - Президент

в рф заявили о выявленном дроне в районе нефтеперерабатывающего завода в ярославле

В рф сообщают о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возле нефтеперерабатывающего завода в ярославле. О пострадавших не сообщается, а территория оцеплена в ожидании группы разминирования.

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в рф заявили о выявленном дроне в районе нефтеперерабатывающего завода в ярославле

"Надо верить в народ, в Украину, в партнеров, верить в мир": Зеленский заявил, что и геополитически, и финансово можно остановить россию

Президент Зеленский заявил в интервью, что можно остановить россию, надо верить в народ, Украину, партнеров и мир, ведь любая война заканчивается. Он считает, что россию можно остановить и геополитически, и финансово

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"Надо верить в народ, в Украину, в партнеров, верить в мир": Зеленский заявил, что и геополитически, и финансово можно остановить россию

Армия рф за сутки ударила по Запорожской области более 120 раз: атаковала 37 дронами, била из артиллерии

российские войска нанесли более 120 ударов по 18 населенным пунктам в Запорожской области Украины, в том числе 37 ударов с беспилотников.

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Армия рф за сутки ударила по Запорожской области более 120 раз: атаковала 37 дронами, била из артиллерии

Пожар в гериатрическом пансионате во Львове: в ОВА назвали одну из версий причин возгорания

Одной из возможных причин смертельного пожара во львовском гериатрическом пансионате является курение в комнате. В результате пожара погиб 68-летний мужчина. Власти все еще выясняют точную причину пожара.

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Пожар в гериатрическом пансионате во Львове: в ОВА назвали одну из версий причин возгорания

россияне ранили еще четырех жителей Донетчины

28 января в результате российских обстрелов были ранены еще 4 мирных жителей Донецкой области, в том числе 3 в Мирнограде и 1 в Очеретино.

Война •   •  16540 просмотра
россияне ранили еще четырех жителей Донетчины