Макіївка і Невське потрапили під артилерійський удар ворога - Луганська ОВА
Київ • УНН
Макіївка та Невське на Луганщині були обстріляні російською артилерією, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації.
Макіївка і Невське Луганської області минулої доби потрапили під артилерійський удар росіян. Шахти тимчасово окупованої Луганщини росіяни орендують за безцінь. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
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"Противник, як і раніше активно наступає, зараз робить акцент на Куп’янському напрямку. На Лиманському – намагався просунутися біля Тернів, що на південь від нашого Невського", - заявив Артем Лисогор.
За його словами, окупанти активно використовують важку броньовану техніку. Серед штурмовиків – як регулярні війська рф, так і групи, сформовані із ув’язнених.
На нашій ділянці фронту загарбники за добу завдали 125 обстрілів, використавши близько 500 снарядів. Під вогонь потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка
Доповнення
Щодо ситуації на ТОТ Луганщини Лисогор повідомив, що на минулому тижні було підписано перший договір на оренду росіянам вугільних шахт та обладнання. Він нагадав, що ще в грудні 2023 року окупанти ухвалили рішення згідно з яким до січня 2028 року права на володіння або користування майновими комплексами підприємств вугільної галузі, що перебувають у державній власності окупантів на Луганщині, можна передавати росіянам без проведення торгів.
"Тож, розподіл почався. На минулому тижні підписано перший договір на оренду вугільних шахт та обладнання. Йдеться про оренду майна шахти "Білореченська", гірничо-збагачувальної фабрики, а також виробничого підрозділу "Краснодонське вантажно-транспортне управління", - вказав Лисогор.
За його словами, це достатньо розвинутий шахтний комплекс, який не потребує значних інвестицій, як, до прикладу, багато інших окупованих у 2014 році шахт.
На Луганщині окупанти вимагають від людей до 2026 року зареєструвати зброю за російськими правилами - Лисогор26.01.24, 11:14 • 24420 переглядiв