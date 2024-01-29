Макіївка і Невське потрапили під артилерійський удар ворога - Луганська ОВА

ukenru
29 березня, 19:41 • 42624 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 96421 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115675 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117394 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 232877 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156935 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147529 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133284 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121733 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112883 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 34108 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 32425 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 34764 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 30997 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 31859 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 232874 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385728 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440856 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449211 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358628 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115668 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130734 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124925 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98892 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107983 перегляди
Актуальне
Макіївка і Невське потрапили під артилерійський удар ворога - Луганська ОВА

Макіївка і Невське потрапили під артилерійський удар ворога - Луганська ОВА

Київ • УНН

 • 26816 перегляди

Макіївка та Невське на Луганщині були обстріляні російською артилерією, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації.

Макіївка і Невське Луганської області минулої доби потрапили під артилерійський удар росіян. Шахти тимчасово окупованої Луганщини росіяни орендують за безцінь. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН

Деталі 

"Противник, як і раніше активно наступає, зараз робить акцент на Куп’янському напрямку. На Лиманському – намагався просунутися біля Тернів, що на південь від нашого Невського", - заявив Артем Лисогор. 

За його словами,  окупанти активно використовують важку броньовану техніку. Серед штурмовиків – як регулярні війська рф, так і групи, сформовані із ув’язнених.

На нашій ділянці фронту загарбники за добу завдали 125 обстрілів, використавши близько 500 снарядів. Під вогонь потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка

- вказав очільник Луганщини.

Доповнення 

Щодо ситуації на ТОТ Луганщини Лисогор повідомив, що на минулому тижні було підписано перший договір на оренду росіянам вугільних шахт та обладнання. Він нагадав, що ще в грудні 2023 року окупанти ухвалили рішення згідно з яким до січня 2028 року права на володіння або користування майновими комплексами підприємств вугільної галузі, що перебувають у державній власності окупантів на Луганщині, можна передавати росіянам без проведення торгів.

"Тож, розподіл почався. На минулому тижні підписано перший договір на оренду вугільних шахт та обладнання. Йдеться про оренду майна шахти "Білореченська", гірничо-збагачувальної фабрики, а також виробничого підрозділу "Краснодонське вантажно-транспортне управління", - вказав Лисогор. 

За його словами, це достатньо розвинутий шахтний комплекс, який не потребує значних інвестицій, як, до прикладу, багато інших окупованих у 2014 році шахт.

На Луганщині окупанти вимагають від людей до 2026 року зареєструвати зброю за російськими правилами - Лисогор26.01.24, 11:14 • 24420 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
krasnodonКраснодон
lyman-ukrainaЛиман, Україна
makiivkaМакіївка
ternyТерни
artem-lysohorАртем Лисогор
luhanskЛуганськ
kupianskКуп'янськ
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37