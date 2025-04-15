У тимчасово окупованому Луганську відкрито профільний клас з військової підготовки для школярів. На Луганщині продовжуються
обстріли та пожежі, знищено село Устинівка.
В окупованому Сорокиному (Краснодон) вибухнув склад з боєприпасами - це вже третій подібний інцидент у російському тилу на Луганщині за тиждень, що обмежує постачання пального та боєприпасів для окупантів.
В окупованому Сорокиному Луганської області сталися потужні вибухи та "прильоти" на складах боєприпасів окупантів.
російські окупанти планують примусово залучити до бойових дій персонал пенітенціарних установ на окупованій Луганщині шляхом
укладання контрактів на роботу в "особливих умовах" та підвищення вікового цензу для служби в окупаційних військах.
Після путінських фейкових "виборів" російські окупанти планують примусово призвати до збройних сил рф максимальну кількість
мешканців окупованої частини Запорізької області. З цією метою посилюються фільтраційні заходи у Токмаку, Бердянську та Мелітополі
та інших населених пунктах ТОТ.
На окупованій росією частині Луганської області ворог масово роздає повістки, начебто формуючи мобілізаційний резерв, а в школах
проводяться пропагандистські уроки "єдності з росією", які діти змушені слухати, стоячи на колінах.
російські війська продовжили обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів. На Сумщині
пошкодили приватний будинок, на щастя, про жертви не повідомляється.
Макіївка та Невське на Луганщині були обстріляні російською артилерією, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації.