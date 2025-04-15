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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26147 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156189 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 136033 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138999 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134692 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134677 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196377 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77581 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164660 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116956 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Луганщина: ворог б'є НАРами, на окупованих територіях згоріло ще одне село, у Луганську росіяни відкрили військовий клас

У тимчасово окупованому Луганську відкрито профільний клас з військової підготовки для школярів. На Луганщині продовжуються обстріли та пожежі, знищено село Устинівка.

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Третя "НС" у тилу росіян на Луганщині за тиждень: Лисогор розповів про наслідки для загарбників від вибуху складу з БК в окупованому Сорокиному

В окупованому Сорокиному (Краснодон) вибухнув склад з боєприпасами - це вже третій подібний інцидент у російському тилу на Луганщині за тиждень, що обмежує постачання пального та боєприпасів для окупантів.

Війна • 13 травня, 09:46 • 22282 перегляди

На окупованій Луганщині повідомляють про потужні вибухи та влучання: що відомо

В окупованому Сорокиному Луганської області сталися потужні вибухи та "прильоти" на складах боєприпасів окупантів.

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Окупанти планують примушувати до служби у зс рф співробітників в’язниць ТОТ Луганщини – Лисогор

російські окупанти планують примусово залучити до бойових дій персонал пенітенціарних установ на окупованій Луганщині шляхом укладання контрактів на роботу в "особливих умовах" та підвищення вікового цензу для служби в окупаційних військах.

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Після путінських фейкових "виборів" російські окупанти планують примусово призвати до збройних сил рф максимальну кількість мешканців окупованої частини Запорізької області. З цією метою посилюються фільтраційні заходи у Токмаку, Бердянську та Мелітополі та інших населених пунктах ТОТ.

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На ТОТ Луганщини ворог масово роздає повістки, ніби "формують мобілізаційний резерв" - Лисогор

На окупованій росією частині Луганської області ворог масово роздає повістки, начебто формуючи мобілізаційний резерв, а в школах проводяться пропагандистські уроки "єдності з росією", які діти змушені слухати, стоячи на колінах.

Війна • 27 березня, 08:12 • 25151 перегляди

російські війська продовжують обстріли прикордонних районів з артилерії та мінометів, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі

російські війська продовжили обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів. На Сумщині пошкодили приватний будинок, на щастя, про жертви не повідомляється.

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Макіївка і Невське потрапили під артилерійський удар ворога - Луганська ОВА

Макіївка та Невське на Луганщині були обстріляні російською артилерією, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації.

Війна • 29 січня, 07:33 • 26818 перегляди