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російські війська продовжують обстріли прикордонних районів з артилерії та мінометів, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі

російські війська продовжують обстріли прикордонних районів з артилерії та мінометів, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі

Київ • УНН

 • 22763 перегляди

російські війська продовжили обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів. На Сумщині пошкодили приватний будинок, на щастя, про жертви не повідомляється.

російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомляє оперативне командування "Північ", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом доби нараховано три обстріли (усього 30 вибухів) із різних видів озброєння.

Зокрема, росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Миколаївку Семенівської громади Чернігівської області. А у Шосткінському районі Сумської області обстріляні село Середина-Буда, де зафіксовано 16 прильотів, ймовірно АГС, та пошкоджено приватний будинок. Також у селі Сорокине Шосткінського району зафіксовано 5 влучань, ймовірно з міномету 120 мм.

Уточнюється, що інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.

Ворог атакував FPV-дронами та обстріляв з артилерії дві громади Миколаївщини 19.02.24, 09:14 • 122221 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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