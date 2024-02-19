російські війська продовжують обстріли прикордонних районів з артилерії та мінометів, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі

російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомляє оперативне командування "Північ", передає УНН.

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Зазначається, що протягом доби нараховано три обстріли (усього 30 вибухів) із різних видів озброєння.

Зокрема, росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Миколаївку Семенівської громади Чернігівської області. А у Шосткінському районі Сумської області обстріляні село Середина-Буда, де зафіксовано 16 прильотів, ймовірно АГС, та пошкоджено приватний будинок. Також у селі Сорокине Шосткінського району зафіксовано 5 влучань, ймовірно з міномету 120 мм.

Уточнюється, що інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.

Ворог атакував FPV-дронами та обстріляв з артилерії дві громади Миколаївщини